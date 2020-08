Les Grizzlies ont déjà le regard tourné vers leur « match de la mort »

Avec huit matchs à jouer et 3.5 d’avance sur le neuvième, Portland, Memphis s’engageait sur un boulevard vers les playoffs au moment de la reprise. Sauf qu’après sept matchs et la défaite des Grizzlies face à Boston hier, combinée à la victoire des Blazers, les premiers sont à 1-6 et les seconds à 5-2 : la franchise du Tennessee n’est plus dans le Top 8, toute sa saison se jouera jeudi soir.

Les joueurs de Taylor Jenkins ont une chance : ils ont leur destin entre leurs mains. S’ils gagnent contre Milwaukee – qui devrait reposer ses stars et fera peut-être sans Giannis Antetokounmpo s’il est suspendu – ils joueront le « play in ». S’ils perdent, il faudra que Phoenix et San Antonio perdent (respectivement contre Dallas et Utah) pour se qualifier. « C’est simple : j’ai dit aux gars qu’on devait faire notre meilleur match, qu’on doit tout donner, sans penser à ce qui s’est passé avant » décrit l’entraîneur, qui veut à la fois oublier ces quelques matchs ratés et s’en servir comme motivation pour tout donner.

« On devrait être motivé par le fait qu’on n’a pas bien joué » poursuit Jenkins. « On l’a fait par moment, on a eu des matchs serrés. (Hier) on n’a pas montré notre meilleur visage. On a joué dur, on a eu les opportunités qu’on voulait, mais on doit mieux jouer. Ce qui nous motive c’est ce bilan de 1-6, ce n’est pas assez pour nous. On a une opportunité contre la meilleure équipe de la ligue jeudi, on donnera tout ce qu’on a et on verra ce que ça donne. »

De nouveau dans le rôle de l’outsider

« Il reste un match, qu’il faut attaquer comme n’importe quel autre match. Ne pas trop se mettre de pression et faire ce qu’on a fait à chaque match : essayer de gagner » résume de son côté Ja Morant, comme pour se rassurer. Le meneur de jeu, probable rookie de l’année, a eu du mal à trouver son rythme dans la bulle, d’autant plus quand il a fallu compenser l’absence de Jaren Jackson Jr. Il a augmenté ses moyennes, mais ses pourcentages ont chuté : 39% aux tirs, 25% à 3-points, contre 49% et 37% avant l’arrêt de la saison

Ce match contre Milwaukee sera le premier grand rendez-vous de sa jeune carrière, et pour l’occasion il retrouvera le rôle du chasseur après avoir pris celui du chassé ces dernières semaines. Ça peut jouer sur ce groupe dont la caractéristique principale aura été de faire déjouer les pronostics – dans les deux sens. « À chaque match on joue comme les outsiders. On nous annonçait à la 27e place cette saison, regardez où on est. Ça sera la même chose au prochain match. »