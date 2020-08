Saison terminée pour Jaren Jackson Jr !

Battus à trois reprises en trois matches, les Grizzlies sont sous la menace de leurs poursuivants, et malheureusement, ils ont appris qu’ils devront terminer la saison sans Jaren Jackson Jr ! L’ailier-fort vedette de Memphis s’est blessé au genou face aux Pelicans sur une mauvaise réception après une tentative de contre, et le staff médical a annoncé qu’il souffrait d’une déchirure d’un ménisque du genou gauche.

Suivant le type d’opération choisie (on suture ou on coupe la partie déchirée), son indisponibilité peut varier entre quelques semaines et plusieurs mois, et Taylor Jenkins va devoir trouver des solutions pour compenser le volume de jeu de son jeune intérieur. L’explosif Brandon Clarke devrait le remplacer comme titulaire aux côtés de Jonas Valanciunas, et Anthony Tolliver devrait jouer davantage.

Les prochains adversaires de Memphis ? Utah et OKC.