Ne parlez pas d’âge à Jaren Jackson Jr.

Tous les moyens sont bons pour mettre en valeur la saison exceptionnelle réussie par Memphis cette saison. Alors que l’écart se creuse entre la 8e place, occupée par les Grizzlies, et le reste des prétendants aux playoffs, les troupes de Taylor Jenkins ont bel et bien l’occasion de marquer l’histoire.

S’ils accédaient au Top 8 à l’issue de la saison régulière, ils deviendraient en effet la première formation à disputer les phases finales avec deux joueurs de 20 ans et moins comme meilleurs marqueurs de leur équipe (Ja Morant et Jaren Jackson Jr, tournant respectivement à 17.6 et 17.1 points par match).

Plus globalement, Memphis possède aujourd’hui avec Minnesota la plus jeune équipe de la ligue (23.4 ans en moyenne, aucun joueur à plus de 29 ans), ce qui représente là aussi un bel exploit.

« Cinq joueurs qui en affrontent cinq autres, peu importe si tu es jeune ou vieux »

Pour Jaren Jackson Jr., la perspective de déjouer les pronostics des bookmakers en début de saison a clairement été une source de motivation. Le fait qu’on leur rappelle souvent que les Grizzlies étaient encore jeunes aussi.

« Personne ne pensait qu’on serait à cette place à ce moment de la saison, » a-t-il rappelé à HoopsHype. « Les gens nous disaient juste : « Vous avez le temps, ne vous inquiétez pas ! Vous êtes encore jeunes ! » Mais nous, on répondant du genre : « On s’en fout. » C’est comme ça qu’on est et c’est comme ça qu’on joue, on s’en fiche. Quand on entre sur le terrain, ce sont cinq joueurs qui en affrontent cinq autres, peu importe si tu es jeune ou vieux. Il n’y a qu’un ballon et il faut littéralement nous mettre à terre si tu veux gagner contre nous, parce qu’on aime se battre. On a tous des soirs sans, c’est sûr. Mais au bout du compte, tu peux être sûr qu’on va jouer dur. »

« La mentalité est à peu près la même : on prend la défense très au sérieux »

Parmi les éléments qui ont fait la réussite de la première partie de saison de la troupe du Tennessee, l’intérieur note deux points essentiels. Tout d’abord son entente avec le meneur rookie Ja Morant.

« Notre cohésion est née en dehors des terrains, parce qu’on ne jouait pas vraiment la Summer League, et on avait donc tout le temps pour sortir et faire connaissance. À partir de là, la transition s’est faite naturellement lorsqu’on s’est retrouvés sur le parquet ensemble. On était déjà en mesure de bien s’entendre. »

Ensuite, difficile de ne pas voir de similitudes entre les Grizzlies à la sauce « Grit & Grind » du début des années 2010 et cette équipe de Memphis version 2019-2020 à l’état d’esprit guerrier. « C’est notre élément de base, » poursuit Jaren Jackson Jr. « C’est juste que maintenant c’est la nouvelle génération, donc c’est encore un peu différent, mais la mentalité est à peu près la même : on prend la défense très au sérieux. Et quand tu fais de la défense ton élément de base, en général, tu gagnes. »