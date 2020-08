Cette soirée était censée être sans histoire : une équipe de Milwaukee assurée d’être première de NBA, celle de Washington déjà éliminée de la course aux playoffs. C’est le scénario attendu, d’une victoire des Bucks, qui se dessinait quand Giannis Antetokounmpo, incertain mais finalement en tenue, a perdu ses nerfs dans le deuxième quart-temps, alors que son équipe menait de dix points et qu’il compilait 12 points et 9 rebonds en 10 minutes.

Un passage en force, des mots, un coup de boule et une expulsion. Ça n’a pas changé grand-chose à l’issue de la partie, remportée tranquillement pas les Bucks (126-113), mais ça pourrait valoir au MVP une petite sanction. Il en est conscient vu les regrets affichés après la rencontre.

« C’est un geste terrible. Si je pouvais retourner en arrière, je ne le ferais pas » assure le Grec, qui d’ordinaire est plutôt bon pour garder son calme malgré un jeu qui génère beaucoup de fautes et de coups.

Dans les deux minutes qui ont précédé cet incident, il a tiré six lancers par exemple : Giannis Antetokounmpo est ciblé, c’est ce que son entraîneur tient à rappeler pour le défendre.

« Ce n’est rien, Giannis doit faire avec ça depuis longtemps. C’est le MVP, les gens essaient de l’épuiser » souligne Mike Budenholzer. « Il est phénoménal d’habitude (pour rester calme), là il a dérapé. Ça pourrait être une très bonne chose, une leçon. On doit se rappeler qu’il faut garder son calme. »

« Mais au bout du compte on est tous humain, on fait tous des erreurs » rappelle le MVP. « Je pense avoir fait du bon boulot cette saison et depuis le début de ma carrière pour garder mon calme et me concentrer sur le jeu, mais encore une fois on est humain, on fait des erreurs, on apprend, on continue à jouer au basket et on avance. »

Il reste un match de saison régulière aux Bucks, avant le début des playoffs. S’il y a sanction, ils doivent prier pour qu’elle ne soit pas de plus d’un match…