Damian Lillard inscrit 61 points pour sauver Portland face à Dallas !

Luka Doncic commence bien avec deux tirs à 3-points en début de match, mais c’est Kristaps Porzingis qui porte encore plus Dallas en premier quart. Le grand Letton inscrit 16 points en 10 minutes avec un gros alley-oop par dessus Hassan Whiteside, mais aussi deux tirs de loin.

Damian Lillard réplique avec un 3-points en première intention mais les Blazers manquent trop de petits tirs proches du cercle à l’image de Jusuf Nurkic, ou même Zach Collins qui doit s’y reprendre par deux fois.

Hassan Whiteside et Mario Hezonja font de belle entrée en jeu, avec le Croate qui pousse la balle en contre-attaque pour servir Carmelo Anthony au dunk. Les Blazers interceptent deux ballons coup sur coup et finissent bien la période sur un 17-3, avec Hassan Whiteside au buzzer (38-31).

Portland continue sur sa lancée avec Damian Lillard qui enchaîne un 3-points, et un « blow by » pour aller au layup en déposant Kristaps Porzingis. Ça va être un thème récurrent du deuxième quart avec Dame qui s’amuse en ligne de fond face au géant balte pour 25 points à 10/15 aux tirs à la pause. Et les Blazers défendent enfin, les mains actives avec Carmelo Anthony qui montre l’exemple avec deux interceptions.

En face, les Mavs restent plus ou moins au contact avec Luka Doncic qui délivre un panier à une main, à la cuillère, malgré la pression (lourde) de Jusuf Nurkic. Le Slovène est à 13 points à la pause tandis que Kristaps Porzingis reste à 16 unités, muet en deuxième quart. Tim Hardaway Jr. compense à peine avec ses 11 points, et il se prend le coude de Gary Trent Jr, finissant la mi-temps sonné. Tout comme son équipe à -8 (66-58).

Après 51, Damian Lillard plante 61 points !

Tim Hardaway Jr. est bien de retour en troisième quart avec un petit tir en périphérie et Dallas revient sur les talons des Blazers. Damian Lillard reprend alors le contrôle des opérations avec 9 points de suite, et trois missiles de loin pour remettre un peu d’écart. Mais Luka Doncic se joue de Damian Lillard sur le reverse et Kristaps Porzingis a de nouveau réglé la mire. Il torpille les Blazers de 14 points en troisième quart et Dallas reprend les devants sur un 10-0 conclu d’un 3-points dans le coin de Trey Burke.

Portland galère avec Jusuf Nurkic et CJ McCollum qui cumulent un atroce 4/19 aux tirs. Il y a bien cette belle passe de CJ McCollum pour Zach Collins, mais Portland ne tient que par la grâce de Damian Lillard. Carmelo Anthony vient lui prêter main forte avec trois paniers d’affilée et les Blazers sont repassés devant, mais d’un rien, avant un dernier quart sous haute pression (98-95).

Justement, la tensions monte encore d’un cran avec Melo et Kleber qui se prennent le bec, avant que Luka Doncic écope également d’une technique en voulant recadrer Hassan Whiteside qui s’en était mêlé aussi… Les Mavs sortent gagnants de ce début confus avec un 11-2 pour commencer le quatrième quart.

Damian Lillard continue son festival, avec un concours de lancers, pour devenir le premier Blazer à réussir deux matchs de suite à 50 points. Carmelo Anthony à 3-points et Jusuf Nurkic au rebond offensif égalisent à cinq minutes de la fin mais c’est encore et toujours Dame qui doit sauver les meubles, atteignant la soixantaine dans le « money time », dont un tir à 3-points ubuesque qui retombe dedans après un rebond sur le fond de l’arceau. Insensé !

Tout comme cette faute offensive de Trey Burke sur Damian Lillard à moins de 5 secondes de la fin… CJ McCollum assure aux lancers et Tim Hardaway Jr. ne peut égaliser (134-131). Avec 61 points en tout et pour tout, Damian Lillard égale son record en carrière, établi plus tôt cette saison.

Il sauve la saison de Portland une fois encore, mais ce n’est pas encore fini. Damian Lillard rejoint pour le coup Wilt Chamberlain comme seul autre joueur à avoir réussi trois matchs à 60 points dans une même saison !