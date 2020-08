Austin Rivers s’est mis en mode attaque

Discret mais surtout inefficace au shoot (34 % de réussite), Austin Rivers n’avait pas encore réussi de match référence dans la « bulle ». Le voici enfin, face aux Kings, et l’arrière des Rockets a mis les formes.



Les absences de Russell Westbrook et Eric Gordon ont libéré des ticket shoots et Rivers s’est fait plaisir. Il a multiplié les séquences de un-contre-un, les dribbles, les shoots de loin et les pénétrations.

« Je pense être un scoreur d’élite », assure-t-il à ESPN. « C’est comme ça que je le ressens. Mais je suis dans une équipe qui n’attend pas ça de moi tous les soirs. Je joue avec le meilleur marqueur NBA, James Harden, et un autre très fort scoreur, Westbrook. Donc il faut adapter son rôle. C’est comme ça qu’on gagne. Mais je reste un joueur qui peut marquer beaucoup et il n’y a rien de mieux que d’être dans la zone. C’était une nuit très agréable. »

« Je n’ai pas chassé mon record, je l’ai fait tomber. »

Et comment ! Rivers a terminé avec 41 points, nouveau record personnel avec une efficacité remarquable : 14/20 au shoot, 6/11 à 3-pts. Son entrée en premier quart-temps (19 points en première mi-temps) a même un peu sauvé les meubles, car les Rockets étaient alors loin du compte lors du premier acte.

« Il était en mode attaque », constate James Harden. « Il est dès le matin à la salle pour shooter, donc cela lui donne de la confiance. Quand Gordon et Westbrook ne sont pas là, il doit être plus agressif. Il l’a réussi. »

Comme la rencontre a largement tourné à l’avantage des Rockets en troisième quart-temps, Rivers a pu se faire plaisir en dernier quart-temps avec 11 points dans les quatre dernières minutes et ainsi effacer des tablettes son ancien record de 38 points, qui datait de décembre 2017, établi sous les couleurs des Clippers.

« Je savais qu’il allait tomber, mais je voulais bien faire les choses. Je ne voulais pas forcer. J’ai forcé un peu mais, et c’est génial avec cette équipe, elle m’a encouragé et a continué de me servir. Je n’ai pas chassé mon record, je l’ai fait tomber. C’était naturel et que je sois à 0/6 ou 8/8, ça ne change rien. Je suis un joueur de un-contre-un. Mais, quand c’est dans le rythme du match, c’est la meilleure manière de produire une telle prestation. »