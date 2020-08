Austin Rivers (41 points) et les Rockets renversent les Kings

Les Rockets pouvaient difficilement faire démarrage plus poussif. Russell Westbrook et Eric Gordon absents, les troupes de Mike D’Antoni allument de loin, mais rien ne rentre. De plus, elles multiplient les passes hasardeuses et avec l’activité des Kings, cela se transforme en ballons perdus.

Sacramento est davantage dans l’efficacité et la recherche du tir près du cercle. Cela fonctionne, et encore plus quand Buddy Hield vient ajouter un peu de shoots à 3-pts. Si Austin Rivers n’avait pas signé une bonne rentrée, l’écart aurait été plus important après seulement douze minutes (36-23).

L’arrière continue d’être bien dans son match, ce qui permet aux Rockets de se rapprocher petit à petit. Il faut dire que Sacramento baisse d’intensité et manque beaucoup de tirs de loin. Globalement, c’est tout le deuxième quart-temps qui propose un spectacle très moyen, mais Houston a déjà renversé la tendance (56-61).

Les Rockets font le K.O, Austin Rivers fait le show

Les joueurs de Luke Walton sont dans les cordes et vont souffrir dans le troisième quart-temps. Incapables d’exister offensivement avec un pauvre 6/21 et aucun tir primé en neuf tentatives, plus sept ballons perdus, ils explosent face à James Harden. Le barbu se régale et Houston passe un 12-4 en fin de quart-temps. Le K.O est fait (71-93).

L’écart monte jusqu’à 24 points en dernier acte, mais Sacramento retrouve un peu de souffle avec un 8-0. Les Rockets répondent vite et bien avec un 11-4 et les titulaires peuvent rejoindre le banc à cinq minutes du terme.

Ils laissent donc la place à Austin Rivers, la star de la soirée. Le fils de Doc enchaîne les séquences en un-contre-un. Il conclut avec un 3-points ou avec une jolie finition près du cercle. Résultat : il termine avec 41 points à 14/20 au shoot, son nouveau record en carrière.

Victoire des Rockets (112-129) et élimination confirmée des Kings, qui n’étaient plus dans la course aux playoffs depuis la victoire des Blazers plus tôt dans la soirée contre Philadelphie. Sacramento a montré trop de manques dans la « bulle », et ce match contre Houston n’en est qu’une preuve de plus.