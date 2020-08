Damian Lillard se venge sur les Sixers : 51 points !

Remonté après la défaite coûteuse face à Los Angeles, Damian Lillard inscrit le premier panier du match, le premier d’une série incisive pour Portland qui démarre sur un 21-9 cinglant. Sans Ben Simmons, les Sixers se retrouvent bientôt sans Joël Embiid alors que le pivot se blesse à la cheville gauche en retombant sur la base du panier. Il ne reviendra pas…

Avec 14 points en premier quart, Damian Lillard s’occupe de tout, avec un panier gag qui rebondit sur le crâne de Tobias Harris. Il vaut mieux car Jusuf Nurkic est sorti tôt après deux fautes rapides.

Qu’importe, Carmelo Anthony et CJ McCollum sont là pour assurer à la marque, avec Melo qui devient même 15e scoreur all-time, dépassant John Havlicek et Paul Pierce. Les remplaçants de Rip City font également du bon boulot avec Mario Hezonja et Wenyen Gabriel qui se montrent opportunistes (33-19).

Gary Trent Jr. entre aussi en piste. Il est bien servi par Hezonja sur le jeu de transition et il ouvre son compteur d’un tir à 3-points dans le coin. Puis, il montre les biscotos après un layup plus la faute. Les Blazers restent en contrôle même si les Sixers reviennent avec Josh Richardson (16 points en 17 minutes) et Mike Scott. A 22 points et 5 passes à la pause, Lillard est revanchard (67-58).

Damian Lillard monte à 51 points !

Richardson et Harris montrent l’exemple à suivre au retour des vestiaires. Les Sixers s’accrochent mais ils n’arrivent toujours pas à ralentir les pistoleros de l’Oregon. McCollum et Lillard enchaînent deux 3-points coup sur coup, le premier pour Dame à vrai dire, et les Blazers gardent leur avantage. Horford égalise à 3 minutes de la fin du 3e quart, et derrière un Richardson de gala, déjà à 28 points à 11/15, Philly parvient tout simplement à reprendre l’avantage (92-91).

Après avoir été relégués à -17 en 1ère mi-temps, les Sixers prennent à leur tour 4 points d’avance en 4e quart. La confiance a clairement changé de camp avec Mike Scott qui rentre de loin et le vétéran, Alec Burks, qui enfilent les layup. Lillard dépasse le cap des 40 points et maintient son équipe dans le coup. A l’approche du money time, Philly tient la corde avec Richardson qui établit son record de saison à 34 unités.

Dame hausse encore le ton, avec le 3-points plus la faute, puis un autre tir derrière l’arc. Il en est à 51 points mais, après une balle perdue, c’est Horford qui ramène Philly à -1 à 16 secondes de la fin. Nurkic ne tremble pas aux lancers et la dernière possession ne donne rien pour Richardson. Portland s’en sort sur les épaules d’un Lillard héroïque (124-121).