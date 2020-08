Sans Bojan Bogdanovic, le Jazz cherche encore ses shooteurs à 3-points

« Un seul être vous manque »… Sans leur spécialiste du tir extérieur, Bojan Bogdanovic, le Jazz n’est plus le même.

Un simple regard sur les chiffres l’illustre : sur les 64 matchs de saison régulière, Utah se classait au deuxième rang des meilleures équipes de la ligue derrière l’arc (à 37% de réussite). À Orlando, c’est une toute autre limonade avec une dernière place (sur les 22 équipes engagées) et 25% de réussite seulement.

Quin Snyder ne s’en inquiète pas trop. Le coach du Jazz se rassure en se disant que cette maladresse de loin ne va pas durer : « Les tirs qu’on prend sont de bonnes positions. Il faut continuer de les prendre. »

Face aux Lakers, c’était notamment Jordan Clarkson qui enchaînait les ratés alors qu’il était grand ouvert après de belles circulations de balle. Remplaçant, l’arrière vétéran a fini à 1/9 face à son ancienne équipe, ce qui est évidemment embêtant pour le Jazz qui compte sur lui pour reprendre une partie du scoring de Bojan Bogdanovic.

« Tous nos gars doivent continuer à shooter »

Dans le même registre, Donovan Mitchell et Mike Conley (respectivement 4/10 et 3/9 à 3-points face à Los Angeles) n’ont pas encore complètement réglé la mire. Ajoutez-y un Joe Ingles et un Royce O’Neale qui ne sont pas non plus à leur niveau habituel et vous obtenez un Jazz un tantinet désynchronisé.

Rien de dramatique cela dit… « Donovan a fait du bon travail pour pénétrer et passer la balle à nos shooteurs. Les gars ont eu des tirs grand ouverts et c’est ce qu’on recherche », ajoute Rudy Gobert sur le site du Jazz. « Certains soirs, les tirs ne veulent pas rentrer, mais tous nos gars doivent continuer à shooter. J’ai confiance en George [Niang], Jordan [Clarkson] et Joe [Ingles] à 3-points. C’est là qu’on a du potentiel en tant qu’équipe, et on l’a fait plusieurs fois cette année. »

Le match de mercredi face à Memphis sera une nouvelle occasion de briser la glace derrière l’arc. Les positions sont là, il n’y a plus qu’à trouver le cercle… Évidemment, c’est toujours plus facile à dire qu’à faire.