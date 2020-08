L’agressivité du Thunder a mis le Jazz en sourdine

La saison NBA avait été arrêtée juste avant leur précédent duel, et ce Jazz-Thunder était donc attendu. Sauf qu’il n’y a pas eu match. Complètement étouffés, Donovan Mitchell et ses camarades n’ont jamais existé.

« Il y a une longue liste », répondait Quin Snyder, interrogé par la presse sur ce qui n’avait pas fonctionné pour son équipe. « Plus que tout, il faut féliciter Oklahoma City et la façon dont ils ont défendu. Ils ont arrêté quasiment tout ce qu’on essayait de faire. Il y a eu quelques opportunités pour nous, mais nous n’avons pas su finir et nous avons raté des tirs. Mais ce n’est de toute façon pas lié à des tirs ratés. »

En défense, le Jazz a été globalement pris de court par les nombreux créateurs du Thunder. Et en attaque, le duo Mike Conley – Donovan Mitchell a été coupé du reste de l’équipe, transformant la mélodie espérée en cacophonie.

« Quand on joue une équipe aussi physique, qui est suragressive, il faut faire des choix rapides », expliquait le meneur. « Ça veut dire que lorsque vous avez la balle en main, après deux dribbles, il faut s’en séparer, créer pour quelqu’un d’autre et lui permettre d’attaquer son défenseur, afin de secouer tout ça. »

Un constat confirmée par Quin Snyder.

« Il y a un moment où il y a une lecture de jeu à faire, que ce soit pour un shoot ou une attaque du cercle, mais si vous hésitez, leur vitesse et leurs qualités athlétiques jouent. Nous avons des joueurs capables de faire ces choses, mais on ne l’a pas fait ce soir. Il faut prendre du recul et regarder les choses qu’on doit améliorer. Il y a des choses qu’on sait déjà, mais c’est l’occasion d’y réfléchir calmement et de nous placer en meilleure position. »

Parmi les surprises de la saison, le Thunder (41 victoires – 24 défaites) est désormais 5e à l’Ouest et peut carrément envisager la 3e place de sa conférence, actuellement détenue par Denver (43 victoires – 23 défaites) !

Une réussite en grande partie expliquée par la présence de Chris Paul, comme l’admet l’entraîneur de Salt Lake City.

« Il vous rend la tâche assez difficile de toute façon », a ainsi confirmé Quin Snyder. « Notre capacité à mettre en place les choses des deux côtés du parquet, si vous ne faites pas cela contre lui, il est capable de trouver les faiblesses de votre défense et de les exploiter. C’est un grand joueur et un grand leader. »