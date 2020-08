Chris Paul et le Thunder dominent très facilement le Jazz

Plus de quatre mois après un face-à-face qui n’a jamais pu avoir lieu suite à la contamination au Covid-19 de Rudy Gobert et à l’arrêt de la saison NBA, le Jazz et le Thunder se retrouvaient finalement dans la « bulle » de Disney. Et si Utah avait déjà relancé sa saison jeudi contre les Pelicans, leur manque de rythme et d’énergie permet aux coéquipiers de Chris Paul de leur sauter à la gorge.

Chris Paul et Shai Gilgeous-Alexander donnent le ton

Derrière l’adresse de Danilo Galinari (15 points), déjà auteur de 11 points, le Thunder passe un 10-0 à son adversaire pour prendre onze longueur d’avance (20-9).

Un temps mort de Quin Snyder ne change pas la donne. Le Jazz est à côté de la plaque et la défense d’OKC ne leur fait aucun cadeau. Les coéquipiers de Rudy Gobert (10 points, 7 rebonds), seul à tirer son épingle du jeu dans ce premier quart-temps, ne marquent que 4 de leurs 13 premiers tirs et rejoignent le banc à -14 (29-15).

Méconnaissable, le Jazz s’embourbe dans un jeu sans mouvement et avec un nombre de passe par possession minime alors qu’en face, Chris Paul et Shai Gilgeous-Alexander font un festival. Les deux meneurs enchainent les caviars et offrent tir ouvert après tir ouvert à leur coéquipiers pour pousser leur avance à +17 (50-33).

Steven Adams (16 points, 11 rebonds) et Danilo Gallinari se mettent au diapason de leurs maestros et le Thunder finit la mi-temps en trombe, avec un 2+1 de Chris Paul qui fait passer l’écart au-dessus des vingt unités (66-42).

Le Jazz jamais dans le coup

À l’image d’un Donovan Mitchell (13 points à 5/15) maladroit et frustré, Utah continue son chemin de croix alors qu’un fadeaway de Danilo Gallinari donne 29 points d’avance à Oklahoma City (78-49).

La concentration de Dennis Schröeder et des joueurs du Thunder baisse alors, permettant à Utah de sortir la tête de l’eau. Un 3-points de Royce O’Neale lance en effet un 10-1 qui réduit l’écart d’un tiers (79-59). Ce sursaut n’est toutefois que de courte durée. Chris Paul reprend son rôle de chef d’orchestre des deux côtés du terrain et permet au Thunder de repasser à +24 (86-62).

OKC finit en roue libre alors que Quin Snyder profite du début de dernier quart-temps pour travailler d’autres stratégies défensives mais il sort rapidement ses titulaires.

Utah, d’habitude l’une des meilleures équipes de la ligue à 3-points, termine la rencontre à 8 sur 31 et devra monter un tout autre visage pour rester dans le Top 4 à l’Ouest, tout en compensant l’absence de Bojan Bogdanovic. Le Thunder quant à lui reste en embuscade et continue de créer la surprise parmi les cadors de la conférence.