David Stern va entrer au Women’s Basketball Hall of Fame en 2021

Ouvert en 1999 afin d’honorer les personnes, hommes ou femmes, qui ont contribué à l’expansion du basket féminin, le Women’s Basketball Hall of Fame va accueillir David Stern en 2021.

Et pour cause : l’ancien patron de la NBA, décédé le 1er janvier 2020 à 77 ans, fut à l’origine de la création de la WNBA en 1996. Cette même WNBA qui a bien grandi depuis sa première année en 1997 et a entamé ce samedi, dans des conditions exceptionnelles, sa 24e saison consécutive.

« Les convictions profondes de David Stern, il y a un quart de siècle, ont donné naissance à la WNBA et ouvert la voie à une nouvelle ère pour le basket féminin professionnel dans notre pays », rappelle Val Ackerman, le premier président de la WNBA en 1997, à ESPN. « Il a brillamment marié le basket féminin avec les moyens de la NBA. Un business solide, une touche de marketing et cette vision ont produit une ligue qui reste un phare pour le sport féminin mondial. Parce qu’il a élevé le basket féminin au rang qu’il mérite, beaucoup de joueuses, coaches, dirigeants, arbitres et fans ont une énorme dette envers David. »

Covid-19 oblige, l’intronisation de David Stern ne pouvait pas se faire cette année. Il fera donc partie de la cuvée 2021, dont la cérémonie se tiendra le 12 juin 2021.