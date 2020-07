L’heure de la rentrée pour la WNBA

Pas très loin des 22 franchises NBA, les douze équipes de la WNBA sont dans une « bulle » depuis le 6 juillet dernier, et c’est aujourd’hui que débute la saison. C’est donc aussi en Floride, à l’IMG Academy plus précisément. Comme sa grande soeur, la ligue de basket féminin s’est félicitée d’avoir aucun cas de Covid-19 sur place, et la compétition va pouvoir reprendre avec trois rencontres : Liberty – Storm ; Mercury – Sparks et Mystics – Fever. Il s’agira d’une formule raccourcie avec seulement 22 matches de saison régulière, tandis que les playoffs sont maintenus dans leur format habituel avec les deux premiers tours disputés sur un seul match.

« On touche du bois chaque jour mais les choses sont stabilisées ici » s’est félicitée Cathy Engelbert, la commissionnaire de la WNBA. « Pour l’instant, le plan et les protocoles fonctionnent : port du masque, lavage des mains et surveillance de la température. Je ne suis pas superstitieuse mais plus on dit que tout se passe bien, plus je suis nerveuse. Mais je suis très confiante. »

Comme en NBA, il y a des absentes, mais aussi des revenantes. Le Storm de Seattle retrouve ainsi Breanna Stewart et Sue Bird (knee), tandis que le Mercury de Phoenix dispose d’une Diana Taurasi à 100% et de Skylar Diggins-Smith, de retour de grossesse.

Mais il y a donc aussi des absentes de marque, comme la MVP Elena Delle Donne, qui se considère comme une personne à risque puisqu’elle souffre de la maladie de Lyme. Recrue des Mystics, Tina Charles est dispensée de la saison en raison de son asthme. Dispensée aussi, Liz Cambage, tandis que Natasha Cloud et Renee Montgomery ont choisi de faire une croix sur la saison pour se concentrer sur le mouvement pour la justice sociale. A propos du mouvement Black Lives Matter, les joueuses ont obtenu le droit de mettre les noms de victimes de violences policières sur leur maillot.

Du côté des rookies, tous les yeux seront braqués sur Sabrina Ionescu, l’ancienne vedette de la fac d’Oregon, sélectionnée par le New York Liberty. Une franchise dans laquelle on ne retrouvera pas Marine Johannes, qui a choisi de rester en Europe. Mais la franchise newyorkaise lui a réservé une place pour la saison prochaine…