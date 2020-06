La WNBA va débuter sa saison en juillet en Floride !

La NBA ne sera pas la seule ligue de basket à reprendre en juillet, en Floride, puisque la WNBA vient d’annoncer qu’elle débuterait sa saison fin juillet sur le campus de l’IMG Academy. Il s’agira d’une saison réduite à 22 matches, avec les 12 franchises, et les joueuses seront logées sur place alors que les training camp y auront également lieu.

Toutes les franchises s’affronteront deux fois, et la ligue féminine n’exclut pas de sortir de l’IMG Academy pour disputer les rencontres, notamment pour des raisons pratiques concernant la diffusion télévisée des matches.

« Il y a encore beaucoup à faire jusqu’au début de saison, maintenant que nous avons sélectionné l’IMG Academy » a ainsi déclaré la commissionner Cathy Engelbert. « J’espère que la date du 24 juillet collera. Nous avons des scénarios et des plans pour décaler de quelques jours. Nous voulons avoir le nombre nécessaire de jours pour le camp d’entraînement. »

Les joueuses toucheront leurs salaires pour 36 matches

La WNBA mettra en place des playoffs classiques à partir de mi-septembre avec huit équipes, et les deux premiers tours sur un match à élimination directe. L’objectif est de finir début octobre, plus ou moins comme la NBA.

La commissionner a confirmé que les joueuses toucheraient 100% de leurs salaires, calculés sur une saison à 36 matches, et elle a précisé que les joueuses ne seront pas obligées de reprendre la saison, et les mères de famille pourront venir accompagnées d’une assistante maternelle. Comme la NBA, tout un protocole sanitaire sera mis en place, avec des tests réguliers, et un système de quarantaine en cas de joueuse contaminée.

Sur la question du mouvement social en cours, Cathy Engelbert a ajouté que la WNBA soutiendrait les joueuses qui utiliseront la reprise du championnat comme une plate-forme pour exprimer leurs points de vue et inquiétudes.