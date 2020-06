Des joueuses WNBA payées à 100 % malgré une saison raccourcie ?

La semaine passée, l’idée d’une saison raccourcie en WNBA faisait son apparition. ESPN avançait que la saison régulière pourrait ne contenir que 22 matches, au lieu des 36 attendus.

Forcément, qui dit matches en moins, dit aussi salaire en moins et on évoquait une baisse de 40 % pour les joueuses. Le syndicat des joueuses a refusé une telle coupe dans les revenus.

Finalement, toujours selon ESPN et après des négociations entre la ligue et le syndicat, la WNBA aurait soumis une proposition aux joueuses afin de conserver l’intégralité de leur salaire. Elles ont deux jours pour accepter ou non cette offre et si c’est le cas, une annonce officielle devrait intervenir lundi.

Dans le détail, les joueuses qui participeraient à la saison ou celles qui seront écartées pour raisons médicales toucheront 100 % de leur salaire. En revanche, comme en NBA, celles qui ne voudront pas participer n’obtiendront pas le reste de leur salaire alors que les joueuses ont déjà touché autour de 18 % de leurs rémunérations.

Les enfants acceptés puis les proches à partir des demi-finales

Pour ce qui de la saison, elle commencerait donc le 24 juillet prochain dans le complexe de l’IMG Academy, en Floride. Les playoffs se disputeraient sur un seul match pour le premier et le second tour. Ensuite, pour la demi-finale et les Finals, on revient au format classique, au meilleur des cinq matches. Si bien que la saison WNBA, comme celle de sa grande sœur, la NBA, finirait en octobre.

Niveau organisation, tous les détails ne sont pas encore connus mais on sait que les joueuses, les coaches et les membres des équipes seront testés au début, puis régulièrement durant la saison.

De plus, les enfants des joueuses seront acceptés, avec quelqu’un pour les surveiller bien sûr. Pour ces derniers, leurs repas et logements seront payés comme pour les joueuses. Et les joueuses qui possèdent plus de cinq saisons dans les jambes seront autorisées à vivre l’aventure avec un proche. Là, en revanche, ce sera aux joueuses de payer les frais (autour de 4 000 dollars par mois).

Ce bonus réservé aux anciennes sera ensuite généralisé à toutes, une fois les demi-finales commencées.