Russell Westbrook en impose déjà à l’entraînement

Testé positif au Covid-19 il y a une dizaine de jours, Russell Westbrook a été contraint de rejoindre tardivement ses coéquipiers à Orlando. Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que cette contamination n’a pas l’air de l’avoir trop affecté puisque sa présence s’est immédiatement faite ressentir à l’entraînement.

Et ce n’est pas James Harden qui dira l’inverse. Certes habitué à côtoyer « Russ », le MVP 2018 a tout de même été surpris du niveau de jeu affiché par son ami et coéquipier. Des propos rapportés par le Houston Chronicle.

« C’est Russell. Il a été agressif. Il change le jeu, surtout en contre-attaque. Il est capable de trouver des ouvertures et de se créer ses propres opportunités, de finir près du cercle, de ressortir le ballon à 3-points. Son dynamisme, c’est ce qui nous a le plus manqué. […] Il pensait qu’il ne serait pas en forme mais il reste plus rapide que n’importe lequel d’entre nous. Et je savais que ça allait être le cas, je le connais depuis tellement longtemps. Il fait partie de ces joueurs qui peuvent se lever sans même s’étirer, pour ensuite sortir, se mettre à courir et dunker. Il a vraiment laissé une bonne impression. »

Une pile électrique aux batteries rechargées

« The Beard » n’est pas le seul membre des Rockets à avoir été séduit par « Brodie » puisque Ben McLemore a également été impressionné par le meneur de 31 ans, pour son retour à l’entraînement.

« Le simple fait de le regarder, de voir son impact, son énergie, sa combativité, le rythme qu’il impose quand il est présent, ça change beaucoup. C’était un véritable one-man show que de le voir constamment attaquer le panier. C’était incroyable à observer. J’ai vraiment hâte de retrouver les parquets et de rejouer avec ces gars-là. »

Avec quasiment 32 points, 8 rebonds, 7 passes et 2 interceptions de moyenne sur la seule année 2020, Russell Westbrook semble donc avoir rechargé ses batteries et ne pas avoir perdu en intensité, pendant ces quatre mois de pause. Ce qui devrait lui permettre de reprendre sur les mêmes bases qu’avant l’interruption du jeu.

De bon augure pour les Texans et leur entraîneur Mike D’Antoni, qui devraient ainsi pouvoir compter sur leur All-Star au meilleur de sa forme lors de la reprise de la saison, dans une semaine pile, face aux Mavericks.

« Je savais que ça allait être le cas », confie le coach de Houston. « Il doit simplement travailler sur son timing afin d’être prêt au niveau de son jeu. Mais il nous reste suffisamment de temps pour le faire avant les playoffs. […] Au final, ce sera à Russell de décider s’il souhaite déjà participer aux scrimmages. Je ne veux pas prendre cette décision. Ça lui reviendra à lui, ainsi qu’au staff médical. Il devra évaluer son corps et déterminer ce sur quoi il doit travailler pour ne rien risquer. Les médecins interviendront ensuite. »