C’est l’heure de la grande reprise pour Russell Westbrook

Mike D’Antoni est ravi, son effectif est quasiment au complet pour l’entraînement de ce mercredi. Arrivé dans la « bulle » lundi, Russell Westbrook a enchaîné deux tests négatifs en 48 heures, et il est prêt à s’entraîner.

« J’étais chez moi, à essayer de rester actif » a-t-il expliqué lors du point presse. « Évidemment, je ne pouvais pas aller sur un terrain, mais je trouvais des moyens de rester actif, et de faire un maximum de cardio. On verra ma condition physique, mais c’est vraiment la dernière chose qui me préoccupe. Je suis en très bonne forme, et je devrais être bien. »

Testé positif avant que l’équipe ne fasses ses valises à Disney World, le MVP 2017 a expliqué qu’il avait simplement souffert d’un petit rhume, et rien de plus.

Et s’il a besoin de reprendre en douceur, Mike D’Antoni et le staff sont à son écoute.

« Tout ce qu’il veut nous va, et on s’attend à ce qu’il participe à 80% de l’entraînement dès vendredi » précise le coach de Houston. « Il connaît son physique. Je le répète, on ne parle pas d’un athlète normal. On parle d’un super athlète, et parfois je le sous-estime. Je sais qu’aujourd’hui, je vais peut-être en demander beaucoup à l’entraînement, mais il pourrait bien le suivre sans aucun problème. On s’appuie sur ce qu’il dit et sur le staff médical, et quelle que soit leur décision, on fera avec. »

Ce n’est pas certain qu’il soit en tenue vendredi pour le premier « scrimmage » des Rockets face aux Raptors puisque Mike D’Antoni préfère attendre les deux premiers entraînements pour l’autoriser à jouer. Même prudence chez Russell Westbrook, qui ironise : « Pour l’instant, je n’ai pas de sensation pour savoir si je suis capable de mettre un layup. Je vais déjà débuter par ça, et ensuite, j’avancerai. »