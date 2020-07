Myles Turner a changé d’avis sur le poste 4

« Au début de la saison, je n’étais pas très confiant pour jouer au poste 4. J’ai l’impression que le poste 4 est quelque chose qui me convient plus naturellement, mais je n’avais jamais vraiment eu à le faire. C’est comme si j’avais été pris de court et que j’avais dû le découvrir par moi-même. Je ne pensais pas que je le faisais bien ».

La vision de Myles Turner a évolué au sujet du poste 4 tout au long de la saison. Il faut dire que Domantas Sabonis a pris de plus en plus de place dans la raquette et le style de jeu de Myles Turner, plus à même de s’écarter voire de tirer de loin, l’a progressivement poussé vers la position d’ailier-fort en attaque.

Un jeu offensif désormais plus complet

L’intérieur a appris à voir le côté positif de la situation, après avoir notamment amélioré et diversifié son jeu offensif. Et ça se voit dans la bulle depuis l’arrivée d’Indiana en Floride, Myles Turner faisant régulièrement partie des joueurs qui ont montré le meilleur visage à l’entraînement, comme l’a souligné Doug McDermott.

« Je jouais plus au large quand la saison s’est terminée, mais j’ai travaillé sur tous les aspects de mon jeu, » a-t-il ajouté. « Le travail poste bas était évidemment l’un de ces points, juste être plus patient et aussi d’aller près du panier plus souvent. Je me sens confiant dans mon jeu et j’essaie de reprendre là où nous nous sommes arrêtés ».

Victime d’un coup au mollet suite à un écran, Myles Turner devrait être prêt pour le premier « scrimmage » des Pacers ce jeudi face à Portland. Goga Bitadze et Domantas Sabonis pourraient en revanche manquer à l’appel.