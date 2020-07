DeMar DeRozan ne veut pas parler de son avenir contractuel

Alors qu’il fêtera le 7 août prochain son 31e anniversaire, DeMar DeRozan est dans une position plutôt délicate sur le plan contractuel : il lui reste une dernière année de contrat à 27.7 millions de dollars mais il peut choisir de tester le marché dès la fin de la saison. Ou prolonger à San Antonio.

En mars, Yahoo! Sports expliquait que le joueur voulait une prolongation sinon rien avec les Spurs. Celui-ci avait vite démenti l’information même si l’idée de sécuriser son avenir le plus vite possible en mettant la pression sur la franchise est plutôt logique. Malgré l’incertitude qui règne autour de celle-ci, il pourrait trouver sa place dans une phase de transition, et les deux camps en parlent depuis longtemps.

Sauf qu’il n’y a toujours pas d’accord à l’horizon et que l’arrière aura sans doute la cote sur un marché de la free agency qui s’annonce faible. Surtout s’il fait une bonne fin de saison, comme il l’espère.

« Je n’y ai pas pensé. Avec tout ce qui se passe, c’est dur de savoir de quoi demain sera fait, honnêtement. Il faut vivre l’instant présent. Je vais prendre tout ça au jour le jour »

« Je n’ai jamais été aussi excité de sortir d’une pièce et d’aller aux entraînements » confie-t-il à l’Express News. « Ça va être quelque chose de nouveau et d’intéressant, vu qu’il n’y a pas de fans et que c’est une organisation complètement différente. Ça ne va pas être simple mais on a hâte d’y être. »

Contrairement à la free agency, un sujet qu’il ne veut pas aborder : il faudra attendre pour en savoir plus sur son avenir. « Je n’y ai pas pensé. Avec tout ce qui se passe, c’est dur de savoir de quoi demain sera fait, honnêtement. Il faut vivre l’instant présent. Je me dis que je vais prendre tout ça au jour le jour. Mon but, c’est que tous ces jeunes soient prêts, qu’on soit tous prêt. »

Les jeunes auront la priorité lors de cette reprise, Gregg Popovich l’a rappelé. Mais l’ancien Raptor ne veut pas non plus faire de la figuration : les Texans sont 12e à l’Ouest avec cinq succès de retard sur les Grizzlies, 8e, mais ils possèdent seulement deux victoires de moins que Portland, neuvième (avec un match de moins).

Une place qui leur permettrait de jouer un barrage. « Je ne suis pas la sans raison » rappelle DeMar DeRozan. « On veut grandir mais aussi se battre. Depuis qu’on est là, on bosse pour gagner. Tout peut arriver. Qu’importe les pronostics, les pourcentages de chance, on doit juste y aller et se battre. »