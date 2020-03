DeMar DeRozan pourrait tester le marché cet été s’il n’est pas prolongé avant

Comme Nicolas Batum, Gordon Hayward ou Andre Drummond, DeMar DeRozan a la possibilité de tester le marché cet été mais il possède une dernière année de contrat en option, qui pèse tout de même 27.7 millions de dollars. De quoi bien réfléchir donc, avant de prendre cette décision.

Mais d’après les informations de Yahoo! Sports, l’arrière (31 ans en août prochain) aurait le souhait de prolonger à San Antonio. Sauf que si un accord avec la franchise texane n’est pas trouvé d’ici fin juin, il pourrait alors décider de ne pas activer cette option, et donc de se retrouver sur le marché. Bien évidemment, le principal intéressé a rapidement démenti.

Nos confrères ajoutent que ce ne serait pas pour autant synonyme d’un départ de San Antonio, puisqu’il pourrait s’engager de nouveau avec les Spurs cet été avec un nouveau contrat sur plusieurs saisons.

Sauf que comme la free agency 2020 s’annonce très calme, un DeMar DeRozan à 22.2 points par match deviendrait de facto un des joueurs les plus courtisés (il veut sans doute ainsi éviter l’été 2021 qui s’annonce brûlant). Pourquoi pas du côté de New York, Detroit ou Atlanta par exemple, qui auront plusieurs dizaines de millions de dollars à dépenser et ont grand besoin de renfort.