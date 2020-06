À Orlando, les Spurs vont donner la priorité à la jeunesse

Les fans des Spurs vont devoir se faire une raison : leurs favoris sont mal embarqués pour faire tomber le record de la plus longue série de qualifications en playoffs. Se qualifier une 23e année de suite semble être mission impossible pour les Texans. D’abord parce que la troupe de Gregg Popovich compte cinq victoires de retard sur les Grizzlies.

Et aussi parce que LaMarcus Aldridge, opéré de l’épaule, ne sera pas du voyage vers Orlando. « On veut y aller et être performants, on veut continuer à grandir collectivement », promet pourtant le GM, Brian Wright.

Mais ce dernier n’en reste pas moins lucide sur la situation : « Ils n’ont pas joué au basket depuis plus de trois mois. On veut s’assurer que nos gars restent en bonne santé. On veut être compétitifs et finir fort la saison. On garde aussi à l’esprit la santé et la sécurité de nos joueurs et de tout le monde durant notre retour. »

Autrement dit, en demander peut-être un peu moins aux autres vétérans de l’équipe, DeMar DeRozan, Rudy Gay, Patty Mills ou encore Marco Belinelli, pour privilégier les jeunes pousses.

« Je pense que vous allez voir ce développement chez beaucoup de nos jeunes, » confirme notamment le dirigeant. « Les matches sont importants pour que nous puissions les évaluer et qu’ils continuent à se développer. Évidemment, coach Pop gère les minutes et contrôle le jeu. Mais c’est une grande chance pour eux de poursuivre ce processus de développement. »

Pour Lonnie Walker, Derrick White, Dejounte Murray & Co, cette reprise aura des airs « Summer League » donc.