Des quart-temps de 10 minutes pour les premiers matchs d’entraînement

Les premiers matchs d’entraînement seront forcément particuliers, après quatre mois de pause, et la NBA veut mettre en place un retour progressif, surtout qu’il manque encore pas mal de joueurs dans la « bulle ».

Ainsi, alors que chaque équipe disputera trois matchs d’entraînement avant la véritable reprise, l’AP annonce que le premier match amical de chaque franchise sera joué avec des quart-temps de 10 minutes.

Le but est de ne pas trop en demander physiquement aux joueurs, avec des rotations qui pourraient être réduites.

Les deux derniers matchs d’entraînement des clubs seront par contre joués avec des quart-temps normaux de 12 minutes. « C’est une situation différente », a ainsi expliqué Rick Carlisle, président du syndicat des coachs. « Dans tous les domaines, vraiment… Je pense qu’il y a une certaine latitude pour faire des choses différentes. »

Les matchs d’entraînement seront ainsi un moyen pour tout le monde de reprendre le rythme, les statisticiens sélectionnés pour tenir la table de marque pendant trois mois travaillant normalement, ainsi que les arbitres. Mais les rencontres du 22 au 28 juillet n’étant sans doute pas diffusées, et la NBA ayant pris soin d’éviter au maximum les matchs entre équipes d’une même conférence, il pourrait s’agir d’entraînements améliorés.

Des séances de travail conjointes plutôt que de vrais duels ?

En croisant ses futurs adversaires dans le hall de l’hôtel, Luke Walton (Sacramento) et Quin Snyder (Utah), Erik Spoelstra leur a ainsi proposé de faire de ces matchs des sessions de travail grandeur nature.

« Il faut faire tellement de choses en accéléré avant d’arriver à cette saison régulière de huit matchs. Nous allons l’aborder de cette façon et faire jouer probablement tout le monde disponible, mais il est certain que nous allons travailler sur certaines choses et faire un peu d’évaluation aussi », a déclaré le coach de Miami.

Pour Mike Malone, l’essentiel est surtout de ne perdre personne en chemin.

« La chose la plus importante, pour moi, c’est de savoir si nous pouvons terminer ces trois matchs en bonne santé et ne pas mettre les joueurs dans une position où ils sont surchargés de travail, jouent trop longtemps et se blessent. Je pense que la grande majorité des 22 équipes adopteront la même approche. »