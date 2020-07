Décimés, les Nets engagent un jeune intérieur

Quatre. C’est le nombre de remplaçants que peuvent signer les Nets pour compléter leur effectif après la cascade de forfaits. Après avoir confirmé les signatures de Jamal Crawford et Michael Beasley, ils viennent ainsi d’engager Donta Hall, non drafté à sa sortie d’Alabama il y a un an.

Ce jeune intérieur de 2m06 a fait l’essentiel de sa saison en G-League, tournant à 15.4 points et 10.6 rebonds de moyenne à 67% aux tirs avec le Grand Rapids Drive. Suffisant pour intéresser les Pistons qui lui avaient offert ses premières minutes en NBA, pour quatre matches.

Le voilà donc à Brooklyn où il a une belle opportunité de jouer puisque Jarrett Allen est le seul véritable intérieur de métier dans l’effectif, et pourquoi pas de taper dans l’oeil des dirigeants pour la saison prochaine.