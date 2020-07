Les Nets relancent Jamal Crawford et Michael Beasley !

Sur la touche depuis sa fin de contrat avec les Suns il y a plus d’un an, Jamal Crawford commençait à trouver le temps long cette saison. Mais il se tenait prêt.

Et le voilà à nouveau dans la Ligue, avec les Nets qui ont bien besoin de renfort après la vague de forfaits qui les a frappés.

Selon The Athletic, l’arrière de 40 ans a signé pour la fin de saison avec Brooklyn qui débarque à Orlando avec une équipe B.

Sans Kevin Durant et Kyrie Irving sur blessures, mais également Spencer Dinwiddie, DeAndre Jordan et Taurean Prince touchés par le virus, et sans Wilson Chandler qui n’a pas souhaité reprendre, les Nets sont évidemment très amoindris.

Avec ses 15 points et 3 passes de moyenne en carrière, Jamal Crawford va sans aucun doute pouvoir dynamiser l’attaque de Brooklyn. Mais ça ne devrait pas non plus révolutionner les ambitions des Nets sur ce tournoi final… même s’ils sont quasi assurés d’aller en playoffs

Michael Beasley revient… pour purger sa suspension

C’est la 9e équipe de l’arrière natif de Seattle, qui en sera également à sa 20e campagne NBA. Une incroyable longévité pour cet artiste poids plume.

En raison de tous leurs forfaits, les Nets ont la possibilité de signer quatre joueurs, et The Athletic annonce qu’ils ont trouvé un accord avec Michael Beasley ! Lui aussi n’a pas joué de l’année, et la dernière fois qu’on avait parlé de lui, c’était pour une suspension de cinq matches pour consommation de marijuana. Comme il n’a pas joué depuis, il devra la purger à Disney World, et il manquera donc les cinq premiers matches de Brooklyn sur place…