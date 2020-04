Un an après son dernier match à 51 points, Jamal Crawford se tient toujours prêt

Qui aurait pu imaginer que Jamal Crawford avait joué ce soir-là son dernier match ? Au lendemain du 9 avril 2019, la planète basket était encore bouche bée devant la prestation de l’arrière vétéran des Suns, auteur de 51 points (à un point de son record en carrière, établi en 2007), 5 rebonds, 5 passes décisives sur le parquet des Mavs, pour ce qui demeure aujourd’hui comme son dernier match en carrière.

Phoenix avait perdu 120-109 et l’événement de cette soirée historique restera le dernier match en carrière de Dirk Nowitzki à l’American Airlines Center mais le show du roi du « Shake-and-bake » n’était pas passé inaperçu, ce dernier ayant fait l’étalage de toute sa panoplie offensive comme lors de ses plus belles années.

« Tout arrive pour une raison et j’espère que j’aurai une autre chance d’y retourner »

Alors qu’il a fêté ses 40 ans le 20 mars dernier, Jamal Crawford n’a jamais caché son envie de relever un dernier challenge dans la grande ligue, accumulant les déclarations en ce sens au fil de la saison. Mais pour l’instant, même s’il existe quelques bruits de couloir, aucune franchise n’a concrètement manifesté son intérêt.

La saison était pourtant bien avancée et le Covid-19 a compliqué la donne en provoquant la suspension de la fin de l’exercice. Mais le joueur ne perd pas espoir et tâche de garder le moral, quoi qu’il advienne.

« Je me suis entraîné comme si je jouais toujours, » avait-il récemment déclaré à SportsCenter. « Je travaille tous les jours, j’ai toujours aimé ça. Je sais que je peux m’améliorer sur certains points. (…). Je vois ça comme un deal gagnant-gagnant. J’ai passé beaucoup de temps avec ma famille, entre les cours de danse, les spectacles de danse et les entraînements pour le basket. Je ne le prends pas de façon amère et je n’en veux à personne. Tout arrive pour une raison et j’espère que j’aurai une autre chance d’y retourner. Je serai prêt, c’est certain ».

Jamal Crawford a également indiqué qu’il était prêt à jouer tous les rôles, comme il a pu le faire au cours de sa carrière, que ce soit en tant que scoreur en sortie de banc ou comme mentor au sein d’un jeune effectif.