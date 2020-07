C.J. McCollum se réjouit du renforcement intérieur des Blazers

Damian Lillard, C.J. McCollum, Carmelo Anthony, Zach Collins et Jusuf Nurkic. Tel devrait être le cinq majeur des Blazers pour la reprise de la saison, fin juillet. Les retours des deux derniers cités bousculent l’équilibre à l’intérieur, qui était organisé autour d’Hassan Whiteside et de Carmelo Anthony.

Mais l’ancien All-Star des Nuggets et des Knicks va retrouver l’aile quand l’anien pivot du Heat devrait rejoindre le banc pour laisser la place à Zach Collins et Jusuf Nurkic. Ce dernier va alors redevenir le pivot titulaire, dans un rôle à la Marc Gasol. Une association qui plaît à C.J. McCollum, comme à toute l’équipe.

Objectif cinq ou six victoires

« Quand on regarde notre effectif, on a perdu un excellent défenseur avec Trevor Ariza », rappelle l’arrière à NBC Sports, puisque l’ailier fait l’impasse sur la fin de saison. « Mais on en a gagné deux très bons avec Collins et Nurkic. On a déjà un joueur capable de protéger le cercle avec Whiteside et ça va continuer avec Nurkic. Avec Collins, ils peuvent changer en défense, s’occuper d’extérieurs et ils sont bons au rebond. Donc c’est positif pour notre défense. Comme ça, on a une sérieuse présence à l’intérieur. »

Ce trio d’intérieurs pourra-t-il offrir une réelle chance de playoffs aux Blazers ? C’est toute la question alors que les joueurs de l’Oregon accusent un retard de 3.5 victoires sur les Grizzlies, les huitièmes de l’Ouest pour l’instant. Si la situation devait en rester là, Blazers et Grizzlies disputeraient le fameux tournoi de pré-qualification (« play-in »), imaginé entre les 8e et 9e de chaque conférence.

Alors, est-ce possible, malgré un calendrier compliqué et une concurrence élargie (Pelicans, Kings, Spurs, Suns), de rejoindre les playoffs ?

« Il faudra probablement gagner six matches », imagine C.J. McCollum. « Après, c’est difficile à dire puisqu’on ne sait pas comment les autres équipes vont se débrouiller. Je pense qu’un bilan de 6-2, peut-être 5-3, sera suffisant. Mais ça dépend des victoires des autres franchises. »

Ça tombe bien, Portland reprend le 31 juillet contre Memphis. L’occasion rêvée pour mettre la pression d’entrée à Ja Morant et compagnie.