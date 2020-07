Les Blazers motivés par leur équipe « new look »

Pas certains de faire partie des équipes repêchées lors des premières ébauches de projet pour la reprise de la saison NBA, les Blazers font désormais figure d’épouvantail dans le tournoi final d’Orlando.

La raison en est simple : la franchise de Portland reçoit deux renforts de poids avec Jusuf Nurkic et Zach Collins qui reviennent de blessure. Ça fait deux titulaires potentiels dans la peinture, si l’on se fie à Damian Lillard qui les place dans le futur cinq majeur de son équipe.

« Ils ont l’air en grande forme », a déclaré le meneur dans un appel Zoom. « Ils me donnent plus de confiance pour reprendre la saison, rien que de les voir de retour. Et puis, j’avais oublié comment… Je ne l’avais pas vraiment oublié, mais j’avais oublié qui ils étaient. Ça fait tellement longtemps, j’avais presque oublié. »

De bonne humeur, Terry Stotts semble également ravi de pouvoir compter sur un secteur intérieur requinqué. Le technicien considère sérieusement d’aligner Nurkic et Whiteside ensemble sur le terrain.

En tout cas, il compte bien capitaliser sur cette dynamique positive qui se crée actuellement au sein de son équipe.

« Je pense que tout le monde a hâte de voir ce qu’ils vont apporter », a ajouté Terry Stotts. « Ils ont tous les deux été privés de terrain pendant un bout de temps, et ils ont envie de revenir, donc ils vont avoir beaucoup d’énergie. Et je pense que ça va être contagieux. »

Jusuf Nurkic dans la meilleure forme de sa carrière

Malheureusement coupé dans son élan lors de sa grave blessure à la jambe gauche en mars 2019, Jusuf Nurkic a semble-t-il fait forte impression lors de ce début de semaine d’entraînement.

« Physiquement, je ne l’ai jamais connu dans une telle forme », reprend le coach. « Il a plus de tonicité musculaire, mais il n’est pas fin pour autant, il est costaud. Je ne connais pas son pourcentage de masse graisseuse mais honnêtement, je ne l’ai jamais vu autant en forme physique. »

Avec la pause forcée par l’épidémie, tous les joueurs NBA se retrouvent finalement au même point que Jusuf Nurkic et Zach Collins. Tout le monde repart de zéro pour retrouver rythme et sensations. Damian Lillard y voit un avantage pour son équipe.

« Ils reviennent dans une situation où tout le monde est dans le même bateau. C’est plus facile pour eux. Je pense que ça se passera plus en douceur et c’est bon pour notre équipe. Quand on commencera à jouer, on pourra retrouver notre rythme assez rapidement. Ça aide aussi nos chances. »

Pas gâtés par le calendrier, les Blazers ont certes perdu en Trevor Ariza, leur premier défenseur sur les postes extérieurs, et à un degré moindre Caleb Swanigan, mais l’accès au cercle sera d’autant plus ardu que Jusuf Nurkic, Zach Collins et Hassan Whiteside seront présents en deuxième rideau.

« J’aime nos chances », conclut Damian Lillard. « Avec Nurk et Zach de retour, on est une équipe complètement différente. »