Un retour placé sous le signe de l’émotion pour Jusuf Nurkic

La rencontre contre les Rockets de ce dimanche est non seulement importante pour les Blazers sur le plan sportif, puisque la franchise de l’Oregon est toujours en retard sur les Grizzlies, actuels huitièmes de l’Ouest, mais elle le sera aussi sur le plan moral avec le grand retour de Jusuf Nurkic.

Le pivot a déjà prévenu : il aura du mal à retenir ses larmes, quasiment un an après sa blessure, le 25 mars 2019.

« Je vais devoir contrôler mes émotions », explique-t-il à The Oregonian. « Je pense surtout aux fans. Je vais recevoir des ondes positives des fans, de la ville de Portland. Cela veut dire énormément pour moi. Donc le plus dur pour moi sera, quand mon nom sera annoncé, de me lever du banc. Là, ce sera dur. Je vais avoir envie de pleurer, mais je ne vais pas pleurer. »

Si son temps de jeu sera logiquement très limité dans un premier temps, le retour de Jusuf Nurkic pourrait avoir un effet positif pour un groupe à la peine. D’un soutien indirect, sur le banc ou dans le vestiaire, le pivot va passer à une aide directe pour son équipe.

« C’était difficile », reconnaît Terry Stotts. « Je ne peux pas imaginer ce qu’il a traversé, surtout au début de la rééducation, avec tout ce travail à faire. C’est compliqué de voir le bout du tunnel ou de ne pas voir les bénéfices immédiats de ce qu’on fait. Il a toujours gardé la bonne attitude. Je pense que c’était important qu’il soit impliqué avec ses coéquipiers, qu’il soit dans le groupe et pas mis à l’écart. Tout le monde a vu qu’il a soutenu l’équipe. Il avait besoin de faire partie de tout ça. »

Damian Lillard, qui a déclaré après la victoire contre les Suns que les Blazers entamaient la « dernière ligne droite » pour arracher les playoffs, se réjouit de revoir Jusuf Nurkic sur les parquets.

« Je suis heureux pour lui. On sait tous ce que cela représente pour notre équipe. On l’a tous vu se blesser, puis se battre pour revenir, rebondir. J’ai assisté à tout ce processus. Pendant l’été, j’ai passé un moment avec lui au Mexique. On s’est entraîné ensemble, on a discuté. Cela a pris beaucoup de temps, mais je suis impatient de rejouer avec lui. »