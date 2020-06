Pour garder son fils, Trevor Ariza fait l’impasse sur la fin de saison

Comme on pouvait s’y attendre, la décision de Davis Bertans de ne pas participer à la fin de saison était la première du genre, mais pas la dernière, et quelques heures plus tard, ESPN a annoncé que Trevor Ariza déclarait lui aussi forfait.

Arrivé à Portland en février, l’ailier a commencé les 21 matchs qu’il a disputés avec les Blazers compilant des belles moyennes de 11 points et 4.8 rebonds à 49% aux tirs et 40% à 3-points. Avec 11 de ses 12.8 millions de dollars non garantis sur son contrat pour l’année prochaine, il pourrait lui aussi avoir à retrouver un club cet été mais contrairement au shooteur letton, il n’a pas prétexté sa situation contractuelle pour motiver son choix, mais des raisons familiales.

Séparé de la mère de son fils de 12 ans, Ariza a sa garde pendant un mois cet été, et ça tombe au moment de la reprise de la saison. Et il a fait son choix.

Cette décision devrait lui faire perdre entre 1 et 1.8 million de dollars, sur son salaire annuel de 12 millions, en fonction des résultats des Blazers. Sans lui, l’espoir de participer aux playoffs, déjà mince, diminue encore. Ils peuvent toutefois signer un free agent pour le remplacer, et il faut rappeler qu’ils vont retrouver Jusuf Nurkic et Zach Collins, mais ce sont deux intérieurs.

Les joueurs NBA qui ne veulent pas se rendre à Orlando ont jusqu’à demain soir pour prévenir la ligue, tandis que les équipes ont jusqu’au 30 juin pour les remplacer.