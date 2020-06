Autorisé à rejouer à Orlando, Zach Collins est optimiste pour les Blazers

« Nous avons une chance de remporter le titre, c’est énorme. » Sur le papier, Zach Collins dit vrai. Les 22 équipes convoquées à Orlando ont toutes encore une chance, plus ou moins grandes, d’aller au bout. Du côté des Blazers, il faudra commencer par réussir à se qualifier en playoffs…

Finaliste de conférence en titre, Portland pointait à la 9e place de sa conférence, avec tout de même trois victoires de retard sur les Grizzlies. Malgré cette position inconfortable, un parfum d’optimisme embaume les Blazers. Jusuf Nurkic et Zach Collins donc, sortent tous les deux de l’infirmerie pour renforcer l’équipe.

Après s’être démis l’épaule après trois matchs de saison régulière, Zach Collins, qui avait démarré en tant que titulaire, peut désormais reprendre l’entraînement. Et ainsi retrouver Jusuf Nurkic et Hassan Whiteside.

« Quand mon docteur est venu me dire que mon épaule avait retrouvé son état normal, que j’étais prêt à aller, c’était comme si on m’enlevait un poids, » décrit ainsi l’intérieur pour The Oregonian. « Je dis en permanence aux autres que tout le processus de rééducation n’est pas compliqué. C’est juste très long et ennuyeux. Le pire, c’est de ne pas faire les déplacements avec l’équipe, de ne pas être avec eux au quotidien, de se sentir déconnecté. C’est étrange. Bizarre. Donc, mentalement, c’est une vraie épreuve. Je suis juste très heureux d’être de retour et de savoir que je peux reprendre pleinement. »

Quid des chances des Blazers avec cette raquette recomposée ?

« On est en bonne santé. Enfin pas tout à fait parce qu’on n’a pas Rodney (Hood), mais on a Nurk et moi, et beaucoup des gars qui ont dû élever leur niveau de jeu et jouer davantage que prévu durant la saison. Combinez tout cela, avec les gars qui reviennent, ce temps de repos, tout le monde qui est prêt et a récupéré physiquement, et je pense que nous avons autant de chances que n’importe qui. »