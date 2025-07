Simone Fontecchio prêt à prendre le relais de Duncan Robinson

« Je regarde toujours cette franchise, le Heat, avec admiration. » Simone Fontecchio va désormais pouvoir faire plus que de la « regarder ». Épaté par la capacité des Floridiens à trouver et à développer des talents venus de nulle part, l'Italien débarque aujourd'hui à Miami après avoir été échangé contre Duncan Robinson, dans le cadre d'un « sign-and-trade ».

« Je pense que je suis un peu le même genre de joueur parce que je n’ai pas été drafté, je suis arrivé dans la ligue assez tard. Donc je pense pouvoir m’intégrer parfaitement à l’équipe, parfaitement à la culture », développe le joueur de 29 ans, arrivé en dans l'Utah en 2022.

Duncan Robinson non plus, n'avait pas été drafté à sa sortie de l'université. Ce qui ne l'a pas empêché d'obtenir sa chance à Miami. Après une saison rookie sans relief, il a révélé des qualités de shooteur sur lesquelles il allait s'appuyer durant l'ensemble de son mandat floridien.

Résultat : après sept saisons, Duncan Robinson est le joueur le plus prolifique de l'histoire du Heat à 3-points (1202) devant Tyler Herro. Le nouvel arrivant dit avoir beaucoup observé, ces dernières années, l'homme contre lequel il a été échangé. « Je pense que nos qualités sont assez similaires », juge-t-il.

Une sérieuse baisse d'adresse l'an dernier

« Bien sûr, c’est un shooteur exceptionnel et il a fait un travail incroyable toutes ces années à Miami. Je l’observais toujours un peu, la façon dont il se créait des tirs, et j’ai toujours voulu faire la même chose. Je pense que je peux essayer de jouer un peu sur les transmissions main à main, en sortie d'écrans, faire un peu de tout ça ».

L'Italien n'est pas le plus maladroit lorsqu'il s'agit de convertir derrière l'arc. Lors de sa saison entre le Jazz et les Pistons, il a tourné à 40% de réussite à 3-points. Avec, certes, un volume de tirs moindre comparé à celui de Duncan Robinson. Même si l'an dernier, ce pourcentage a chuté à 33,5% de réussite.

« Ça a été un peu en dents de scie pour moi. Je revenais d’une blessure, une opération assez importante au pied gauche que j’ai subie l’été dernier. Donc j’ai passé l’été, et même la saison régulière, à essayer de retrouver ma meilleure forme. Je pense que je n’ai jamais vraiment été à 100% », se défend l'ailier, qui pense avoir été à l'aise sur deux de ses trois dernières saisons.

« Je travaille encore plus dur en ce moment pendant l’été. C’est le premier été depuis quelques années où je n’ai pas eu de problèmes, de blessures ou quoi que ce soit. Je peux vraiment me concentrer sur moi-même, sur ma santé et sur mes qualités. C’est quelque chose que je recherchais, pouvoir travailler là-dessus. Mais c’est sûr que, déjà avant, je sentais que j’avais ma place dans cette ligue et que je pouvais faire des dégâts », termine-t-il.

Simone Fontecchio Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 UTH 52 15 36.9 33.0 79.5 0.6 1.1 1.7 0.8 1.2 0.3 0.8 0.2 6.3 2023-24 * All Teams 66 25 46.0 40.1 81.8 1.0 2.8 3.7 1.5 1.7 0.7 1.0 0.3 10.5 2023-24 * UTH 50 23 45.0 39.1 80.0 1.0 2.5 3.5 1.5 1.6 0.6 1.0 0.4 8.9 2023-24 * DET 16 30 47.9 42.6 84.6 0.8 3.6 4.4 1.8 1.8 0.9 1.1 0.3 15.4 2024-25 DET 75 17 40.2 33.5 83.3 0.7 2.2 2.9 0.9 1.3 0.4 0.7 0.2 5.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.