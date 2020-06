Les joueurs victimes d’une rupture du tendon d’Achille s’entraident pour traverser cette épreuve

Le 6 décembre 2019, Rodney Hood s’écroule tout seul après un rebond. l’arrière/ailier des Blazers s’est rompu le tendon d’Achille et sa saison est logiquement terminée. Deux semaines après, David Nwaba des Nets est victime de la même blessure.

Actuellement, en NBA, ils sont dix à avoir connu cette mésaventure (44 dans l’histoire), dont les plus connus sont bien évidemment Kevin Durant pendant les Finals 2019, John Wall en janvier 2019 ou DeMarcus Cousins en janvier 2018 (J.J. Barea, Rudy Gay, Wesley Matthews, Darius Miller, Dwight Powell sont les cinq autres).

Une petite « fraternité »

« La pensée qui vient tout de suite c’est : merde, la plupart des joueurs qui sont touchés prennent leur retraite », raconte Rodney Hood à ESPN. « Personne, si ce n’est Dominique Wilkins, n’est vraiment revenu à son meilleur niveau. Mais aujourd’hui, de plus en plus de joueurs reviennent en très bonne forme. J’ai donc contacté Durant, Matthews, Cousins, des joueurs qui ont connu ça. Au fil des jours, j’ai gagné en confiance. »

Ce club de dix s’est donc transformé en petite fraternité entre des joueurs qui n’ont parfois jamais joué ensemble. Kevin Durant n’hésite pas à écrire à Rodney Hood pour prendre des nouvelles, quand DeMarcus Cousins a proposé son aide quand il a vu le joueur de Portland s’effondrer.

« Je lui ai laissé quelques jours et je lui ai envoyé un message », explique le pivot. « Je sais à quel point ce sont des moments difficiles, que les émotions sont fortes. Donc j’ai envoyé un petit message pour lui dire que je priais pour lui, que je pensais à lui, qu’il était dans ma cœur. Quand on est frappé par cette blessure, il faut passer par des jours compliqués, c’est normal. On réalise que tout peut basculer en un claquement de doigts même si cela reste un court moment de nos vies. »

Chacun contacte et aide le suivant

L’ancien des Kings ou des Warriors avait reçu le soutien de Kobe Bryant, Wesley Matthews ou encore Dominique Wilkins quand il s’était blessé en janvier 2018 avec les Pelicans.

C’est une chaîne de solidarité qui s’installe et se fortifie puisque de plus en plus de joueurs s’y infiltrent.

« Quand Rodney m’a contacté, je l’ai pris comme un compliment. J’avais bossé dur pour revenir et ça avait payé », déclare Wesley Matthews, qui a été opéré en 2015 par le même chirurgien qui s’est ensuite occupé de DeMarcus Cousins et Rodney Hood. « C’est une blessure sacrément dure, physiquement et mentalement. Kobe Bryant en avait parlé avec moi, après la mienne. C’était incroyable. Donc j’ai désormais la chance de passer le témoin et de partager mon expérience. »

Rodney Hood est actuellement à mi-chemin d’un retour, après six mois de rééducation. Comme la prochaine saison devrait débuter en décembre, il espère être prêt pour le training camp et ne pas manquer le début de la campagne.

« Quand on est bloqué chez soi, assis avec un plâtre, c’est dur car les pensées négatives envahissent votre esprit. Quand on commence à bouger et à courir un peu, la confiance revient. C’est simplement une question de temps avant de redevenir soi-même. »