Reprise de la saison NBA : à l’Ouest, les Pelicans ont le calendrier le plus favorable

Maintenant qu’on connaît le calendrier complet de la fin de la saison régulière, on peut mieux évaluer les chances des candidats aux playoffs, et à l’Ouest, ce sont les Pelicans qui semblent les mieux lotis pour finir 8e ou 9e, et jouer le « play-in » face aux Grizzlies.

En grande forme depuis les débuts de Zion Williamson, la franchise de New Orleans (28v-36) va ainsi affronter le Jazz, les Clippers, les Grizzlies, les Kings à deux reprises, les Wizards, les Spurs et le Magic. Si l’on combine les bilans de ces équipes, cela donne 254 victoires pour 259 défaites, et les joueurs d’Alvin Gentry ne vont finalement affronter que deux formations avec un bilan positif. Il y a un mois, les Pelicans faisaient le deuil de leur calendrier favorable, et finalement ce sera toujours le cas.

A l’inverse, les Blazers, actuellement 9e (29v-37d), auront le calendrier le plus difficile avec un bilan global de 311 victoires pour 208 défaites pour leurs adversaires. Les coéquipiers de Damian Lillard, déjà privés de Trevor Ariza, défieront les Grizzlies, les Celtics, les Rockets, les Nuggets, les Clippers, les Sixers, les Mavericks et les Nets.

Les Kings, qui possèdent le même bilan que les Pelicans (28v-36d), auront un calendrier costaud mais abordable avec un bilan global de 272 victoires pour 242 défaites. Ils affronteront d’ailleurs deux fois les Pelicans, mais aussi les Spurs, les Nets, les Mavericks, le Magic, les Rockets et les Lakers.

Memphis peut passer à la trappe

Pour les Spurs (27v-36d) et les Suns (26v-39d), c’est quasi mission impossible puisqu’ils seront privés respectivement de LaMarcus Aldridge et de Kelly Oubre Jr. Pour San Antonio, il faudra jouer deux fois le Jazz, mais aussi les Nuggets, les Rockets, les Sixers ou encore les Pelicans. Pour Phoenix, il y aura deux matches face aux Mavericks, un face aux Clippers ou encore le Heat et les Pacers.

Quant aux Grizzlies (32v-33d), qui doivent défendre leur 8e place, ils ont aussi un programme chargé avec un bilan global de 307 victoires pour 207 défaites de ses adversaires. Il s’agira dans l’ordre des Blazers, des Spurs, des Pelicans, du Jazz, du Thunder, des Raptors, des Celtics et des Bucks.

Si Memphis veut se qualifier directement pour les playoffs, il faudra terminer avec cinq victoires de plus que le 9e. Pour l’instant, les coéquipiers de Ja Morant ont trois victoires de plus que Portland, et quatre sur les Pelicans et les Kings. Bien évidemment, si Memphis ne remporte aucun de ses huit matches, il peut aussi passer à la trappe en fonction des résultats de ses poursuivants.