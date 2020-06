A vos agendas ! Le calendrier complet de la reprise de la saison NBA

Du 30 juillet au 14 août prochain, ça ne va pas chômer dans la bulle floridienne de la NBA. La Grande Ligue a révélé le calendrier restant pour terminer la saison régulière, et il y aura donc 88 matches de saison régulière en deux semaines, avant d’attaquer les playoffs !



Comme durant les ligues d’été, la programmation télé commencera dès midi à l’heure de la côte Est, jusqu’à la fin de la nuit sur la côte Ouest. En France, ça sera donc en soirée, à partir de 19h en général, et jusqu’à 3h du matin pour les plus féroces.

Les rencontres des Lakers et les Clippers seront intégralement diffusés sur les chaînes nationales (ESPN, TNT, NBATV) mais Boston, Houston, Milwaukee et New Orleans ont également 6 matchs d’ores et déjà prévus sur les antennes nationales, avec Denver, Portland, Toronto et Utah pas loin derrière à 5.

Comme prévu, chaque équipe auea 8 matchs à disputer. Elles joueront en général tous les deux jours, mais toutes ont un « back to back » à assumer. Et les playoffs s’enchaîneront dès le 17 août, avec la possibilité d’un tournoi de pré-qualification en cas d’égalité de bilan, les 15 et 16.

Avec autant de matchs en si peu de temps, et trois terrains à disposition seulement, il y aura sans nul doute un air de grand tournoi estival à Orlando. Sortez vos agendas, en voici le calendrier complet :

Jeudi 30 juillet

Utah vs. New Orleans (0h30)

L.A. Clippers vs. L.A. Lakers (3h)

Vendredi 31 juillet

Orlando vs. Brooklyn (20h30)

Memphis vs. Portland (22h)

Phoenix vs. Washington (22h)

Boston vs. Milwaukee (0h30)

Sacramento vs. San Antonio (2h)

Houston vs. Dallas (3h)

Samedi 1er août

Miami vs. Denver (19h)

Utah vs. Oklahoma City (21h30)

New Orleans vs. L.A. Clippers (0h)

Philadelphia vs. Indiana (1h)

L.A. Lakers vs. Toronto (2h30)

Dimanche 2 août

Washington vs. Brooklyn (20h)

Portland vs. Boston (21h30)

San Antonio vs. Memphis (22h)

Sacramento vs. Orlando (0h)

Milwaukee vs. Houston (2h30)

Dallas vs. Phoenix (3h)

Lundi 3 août

Toronto vs. Miami (19h30)

Denver vs. Oklahoma City (22h)

Indiana vs Washington (22h)

Memphis vs. New Orleans (0h30)

San Antonio vs. Philadelphia (2h)

L.A. Lakers vs. Utah (3h)

Mardi 4 août

Brooklyn vs. Milwaukee (19h30)

Dallas vs. Sacramento (20h30)

Phoenix vs. L.A. Clippers (22h)

Orlando vs. Indiana (0h)

Boston vs. Miami (0h30)

Houston vs. Portland (3h)

Mercredi 5 août

Memphis vs. Utah (20h30)

Philadelphia vs. Washington (22h)

Denver vs. San Antonio (22h)

Oklahoma City vs. L.A. Lakers (0h30)

Toronto vs. Orlando (2h)

Brooklyn vs. Boston (3h)

Jeudi 6 août

New Orleans vs. Sacramento (19h30)

Miami vs. Milwaukee (22h)

Indiana vs. Phoenix (22h)

L.A. Clippers vs. Dallas (0h30)

Portland vs. Denver (2h)

L.A. Lakers vs. Houston (3h)

Vendredi 7 août

Utah vs. San Antonio (19h)

Oklahoma City vs. Memphis (22h)

Sacramento vs. Brooklyn (23h)

Orlando vs. Philadelphia (0h30)

Washington vs. New Orleans (2h)

Boston vs. Toronto (3h)

Samedi 8 août

L.A. Clippers vs. Portland (19h)

Utah vs. Denver (21h30)

L.A. Lakers vs. Indiana (0h)

Phoenix vs. Miami (1h30)

Milwaukee vs. Dallas (2h30)

Dimanche 9 août

Washington vs. Oklahoma City (18h30)

Memphis vs. Toronto (20h)

San Antonio vs. New Orleans (21h)

Orlando vs. Boston (22h)

Philadelphia vs. Portland (0h30)

Houston vs. Sacramento (2h)

Brooklyn vs. L.A. Clippers (3h)

Lundi 10 août

Oklahoma vs. Phoenix (20h30)

Dallas vs. Utah (21h)

Toronto vs. Milwaukee (0h30)

Indiana vs. Miami (2h)

Denver vs. L.A. Lakers (3h)

Mardi 11 août

Brooklyn vs. Orlando (19h)

Houston vs. San Antonio (20h)

Phoenix vs. Philadelphia (22h30)

Portland vs. Dallas (23h)

Boston vs. Memphis (0h30)

New Orleans vs. Sacramento (3h)

Milwaukee vs. Washington (3h)

Mercredi 12 août

Indiana vs. Houston (22h)

Toronto vs. Philadelphia (0h30)

Miami vs. Oklahoma City (2h)

L.A. Clippers vs. Denver (3h)

Jeudi 13 août

Washington vs. Boston

Portland vs. Brooklyn

Sacramento vs. L.A. Lakers

Milwaukee vs. Memphis

New Orleans vs. Orlando

Dallas vs. Phoenix

San Antonio vs. Utah

Vendredi 14 août

Philadelphia vs. Houston

Miami vs. Indiana

Oklahoma City vs. L.A. Clippers

Denver vs. Toronto