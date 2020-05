Les Pelicans font le deuil de leur calendrier favorable

Lors de son point presse en visioconférence, David Griffin a évoqué la possible reprise de la saison NBA avec plusieurs formules comme des playoffs immédiats, quelques matches de saison régulière pour remettre tout le monde dans le bain ou un tournoi dans chaque conférence entre les équipes encore en course pour les places 6 à 8.

C’est justement le cas des Pelicans à l’Ouest puisqu’ils étaient lancés sur une belle remontée depuis le retour de Zion Williamson, et malheureusement, ils ont été coupés dans leur élan. Mais David Griffin y croit toujours.

« Je pense qu’on a de nombreuses raisons d’être optimiste et nous avons le sentiment que notre avenir est très brillant. S’ils nous accordent un nombre réduit de matches de saison régulière à jouer, et qu’on trouve un moyen d’accrocher une place en playoffs ce serait super » reconnaît le vice-président des Pelicans. « On veut jouer des matches qui comptent, et si nous pouvons être dans cette position, on en serait reconnaissants. Je pense que ce sera difficile pour la NBA de nous faire reprendre dans nos installations pour être prêts, disons un mois pour être prêts physiquement, puis jouer une ou deux semaines de matches. »

« Nos jeunes gamins ont besoin de ce défi dans des matches qui comptent »

David Griffin est donc pessimiste sur l’ajout de matches de saison régulière significatifs, et ça l’embête d’autant plus que sa franchise avait le calendrier le plus favorable des équipes à la lutte pour les playoffs.

« Franchement, le plus décevant, c’est que quoi qu’il arrive, le calendrier à venir ne sera plus le même. Nous attaquions la partie la plus favorable de notre calendrier. Ce n’était pas uniquement 18 matches à jouer pour aller en playoffs, c’était la partie du calendrier la plus facile en termes d’adversaires sur cette période. »

On ne peut pas revenir en arrière, et c’est une nouvelle saison NBA qui débutera, si elle reprend, et David Griffin accepte l’idée d’un mini-tournoi entre les équipes encore en lice.

« On va devoir gagner une place en playoffs avec un calendrier qui sera dans l’ensemble plus difficile que celui initial. On va certainement jouer des matches qui comptent, et je pense que ce sera contre des adversaires plus costauds que ceux qu’on devait avoir au départ. C’est aussi intéressant car il nous restait sept matches contre des équipes en concurrence directe pour une place en playoffs. Il nous restait deux matches contre les Grizzlies, trois, je crois, contre les Spurs, trois contre les Kings. En ce sens, on a le sentiment d’avoir raté une opportunité. Mais, je le répète, on serait simplement heureux de participer à la suite car nos jeunes gamins ont besoin de ce défi dans des matches qui comptent. »