Zion Williamson, le nouveau Shaq ? « Il ne faut pas avoir peur de moi »

S’il n’approche pas ses mensurations dantesques, Zion Williamson a souvent été comparé avec Shaquille O’Neal. Et à raison ! L’analogie n’est pas usurpée tant le rookie de NOLA inspire la terreur chez ses adversaires directs.

Phénomène physique de puissance et d’explosivité, l’ancien de Duke a ainsi tourné à 24 points, 7 rebonds et 2 passes de moyenne en se reposant essentiellement sur ses capacités athlétiques pour ses premiers pas dans la ligue (59% de réussite aux tirs avec des tirs très majoritairement dans la peinture).

Sans cracher sur ses qualités techniques avec un joli toucher et un sens inné du basket, Zion Williamson est pourtant toujours aux prémices de sa progression basket.

Mais, comme le Shaq avant lui, il a tout pour devenir un très grand. Ses dunks sont aussi fous et l’attitude est la même. « Je suis un gars cool », assure-t-il sur le le site des Pelicans. « Il ne faut pas avoir peur ou être intimidé de m’approcher. On peut venir me parler comme, Pierre, Paul ou n’importe qui. Il ne faut pas être intimidé. »

Évidemment très demandé, Zion Williamson a su garder sa fraîcheur et son humilité malgré des débuts suivis à la loupe. Il faut dire que, comme Shaq, il a une figure paternelle forte en coulisses pour garder le cap.

« Mon beau-père est mon mentor. Il est comme un père pour moi. Il m’a appris à être un homme, à bien me comporter et faire ce que j’ai à faire. Encore aujourd’hui, il m’apprend beaucoup de choses au quotidien et comment me comporter avec les autres, de ne jamais penser que je suis au-dessus des autres. C’est un modèle pour moi. Il m’a tout appris sur le terrain, il me motive encore beaucoup. »

« Ce sont ces petites interactions qui me reviennent maintenant »

Contraint de ronger son frein sur le banc en début de saison à cause de pépins physiques au genou, le rookie n’a pas tardé à apprendre la patience dans la Grande Ligue.

En costard jusqu’à la fin janvier, Zion Williamson a eu le temps de relativiser.

« J’ai appris que la vie ne va pas toujours aller dans ton sens. Tu peux espérer gagner mais ça n’arrivera pas forcément. Tout peut partir dans le sens inverse et tu perds. Mais tout se résume à ton attitude quand tu dois affronter cette adversité. »

Revenu plus fort pour pimenter un peu une course au ROY définitivement dominé par Ja Morant auparavant, Zion Williamson a donné un aperçu plutôt alléchant. On piaffe d’impatience de voir la suite avec ce gamin de Caroline du Sud clairement « unique en son genre »…

« L’été, quand j’étais en 5e, on a joué dans le tournoi national (AAU) en Virginie. On a été plutôt bon, on a gagné nos 4 ou 5 premiers matchs et on est tombé au 6e tour je crois. Un gars qui nous regardait jouer est venu me voir pour me dire : « Je ne sais pas ce que c’est mais toi mon gars, tu vas être spécial ». Sur le moment, je me demandais simplement qui était cet inconnu qui venait me dire ça. Mais ce sont ces petites interactions qui me reviennent maintenant, quelques années plus tard. Je pense à ça depuis un moment et ça m’a vraiment marqué. »