Chez les Pelicans, on préfère aussi débuter la saison en décembre

Pendant une bonne heure, David Griffin a répondu à des questions en visioconférence, et le vice-président des Pelicans a notamment donné son avis sur le décalage du début de la prochaine saison en décembre. Comme Mark Cuban, il est favorable à ce que ce soit définitif.

« Eh bien, nous sommes dans une situation vraiment unique, puisque nous sommes partenaires des Saints (NFL). Nous sommes aux premières loges pour constater combien le football est apprécié dans cette ville jusqu’à la fin de la saison. En conséquence, de mon point de vue, je serais vraiment heureux que nous commencions plus tard, car franchement, ce serait notre meilleure chance de s’appuyer sur notre public dès le début. Nous sommes dans une situation où le football est clairement roi, et ça va toujours l’être, donc je le répète, nous sommes particulièrement bien placés pour réaliser l’impact bénéfique qu’aurait ce changement. Peut-être que d’autres villes pensent différemment, mais nous serions certainement d’accord si un tel changement se produisait. »

Seulement sept joueurs à l’entraînement

Pour l’instant, le plus important, c’est de savoir si la saison va reprendre, et à la Nouvelle-Orléans, les joueurs sont autorisés à s’entraîner dans les installations. Mais il n’y a aucune obligation.

« Une des choses que la ligue a expliqué clairement lorsqu’elle a mis en place les protocoles pour un retour, c’est qu’il n’y a que ça d’obligatoire. Mais on ne force personne à être là, et franchement, ce qu’on peut faire reste limité. Je suis très confiant sur le fait que nos joueurs qui ne sont pas en ville puissent travailler encore davantage. Je pense que beaucoup d’entre eux ont des autorisations pour trouver des salles où ils peuvent et qu’ils en font peut-être même plus qu’ici. Je sais que certains ont les clés d’une salle de sport de lycée. Les gars se débrouillent un peu tout seuls. Sept joueurs sont ici. Au départ, il y en avait 11 lors de la réunion sur Zoom, et quatre ont décidé de continuer à travailler de leurs côtés. »

Au total, les sept joueurs restés à la Nouvelle Orléans occupent les installations pendant deux heures : une heure sur le terrain ; une heure dans la salle de musculation. Pour l’instant, inutile de faire revenir les autres.

« Je ne veux pas que les gars voyagent pour revenir ici. On préfère qu’ils le fassent lorsque la municipalité décidera la réouverture et assure de la sécurité des transports. On ne veut vraiment pas forcer les gens, et on leur a rappelé qu’on était là en cas de besoin. »