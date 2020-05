Mark Cuban milite encore pour une saison régulière qui débute à Noël

Si la saison devait reprendre, il ne fait plus aucun doute que la NBA décalera le début de la prochaine saison à décembre, avec semble-t-il une première soirée prévue pour le 25 décembre. Exactement comme en 2011 après le lockout.

Pour Mark Cuban, il ne faut pas que ce soit une exception et il continue de militer pour que la saison régulière débute en décembre, et de manière permanente. « Je le dis depuis 15 ans » lance-t-il au micro du podcast « Pardon My Take« . »Et la raison pour laquelle, je suis descendu, c’est à cause des ménages présents devant leur téléviseur. Et pendant l’été, l’audience baisse… Dans le passé, c’était un sujet important et c’est pour ça qu’on voulait finir la saison en juin pour optimiser le nombre de personnes devant leur télévision. Mais la télé a changé ! »

Le propriétaire des Mavericks évoque aussi la concurrence avec la saison de NFL, et un début de saison qui reste dans l’ombre de la saison de football américain. « On aura plus d’options, plus de souplesse en commençant plus tard et en finissant plus tard. Au lieu de se retrouver face au football, avec nos premiers matches, laissons la NFL se rapprocher de leurs playoffs et choisissons de bon coeur de débuter le soir de Noël. »