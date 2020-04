Mark Cuban mise désormais sur une reprise début juin

Dix jours après la suspension de la saison régulière, Mark Cuban envisageait une reprise mi-mai. Il y croyait fort, estimant que le public avait un besoin « vital » de sport.

Mais depuis cette date, les Etats-Unis frôlent les 2 000 décès par jour et plus personne n’imagine que la saison ne reprendra en mai. Peut-être en juin, et c’est le boss des Mavericks qui le dit.

« Si les choses vont vraiment dans notre sens, ce n’est pas inconcevable selon moi, et j’ai l’espoir, sans être scientifique, que nous pourrions potentiellement jouer des matches début juin. Je pense qu’on reviendra » insiste-t-il sur l’antenne d’une radio de Pittsburgh. « Je ne peux pas vous dire exactement quand, mais c’est simplement une chose scientifique et médicale. Mon attitude n’a jamais été de savoir si le verre est à moitié vide ou à moitié plein, mais de savoir qui remplit le verre. Dans ce cas précis, ce sont les scientifiques. »

Même s’il explique qu’il ne juge pas si « le verre est à moitié vide ou à moitié plein », il n’en demeure pas qu’il le voit plutôt plein avec l’idée d’une reprise début juin, dans environ six semaines.

« À partir de tout ce que je lis de scientifique, je pense que nous faisons des avancées suffisantes qui nous permettent de commencer à envisager à quoi ressemblera un retour » poursuit Mark Cuban. « Je crois beaucoup dans l’exception américaine, et tout ce que j’entends d’un point de vue scientifique va avec, et les avancées médicales effectuées pour combattre cette chose me rendent très optimiste. Si je devais parier, mais c’est plutôt une supposition, je dirais que début juin, on devrait voir des équipes sur un terrain, et peut-être jouer uniquement pour la télévision. »