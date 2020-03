Pour David Griffin, l’annulation de la saison n’est pas d’actualité pour la NBA

Face à la suspension actuelle du championnat, il y a les pessimistes comme Jared Dudley. Et les représentants de l’autre bord, comme David Griffin. Contrairement au vétéran des Lakers, le vice-président des Pelicans pense que la saison peut tout à fait reprendre.

D’où lui vient ce sentiment ? « Je sais, et c’est sans équivoque, grâce aux différentes conférences téléphoniques organisées par la NBA, que la ligue est très attentive à l’idée de reprendre le jeu, » déduit le dirigeant, interrogé par Sporting News. « L’idée d’annuler une saison n’est pas du tout dans leur esprit, et je pense que nous faisons tout notre possible pour offrir aux fans un produit dont, franchement selon moi, nous aurons tous besoin à un moment donné dans le futur, en termes de distraction. »

Une formulation sous-entendant que si cette reprise avait bien lieu, elle se ferait logiquement à huis clos.

Plus tôt dans la semaine, les patrons de la BIG3 avaient déjà mis en avant l’argument « divertissement », « pour que tout le monde puisse traverser cette pandémie », en développant leur projet d’un tournoi sous forme de téléréalité.

« Jusqu’à ce que nous arrivions à un point où nous pouvons nous dire que nous avons réussi à contenir la situation, » poursuit David Griffin, « je pense que nous allons rester enfermés et, avec un peu de chance, nous arriverons à un point où nous pourrons revenir dès que possible. »

Le dirigeant ne se fait pas d’illusion pour autant : « La situation évolue tellement que ce serait prématuré pour la NBA de dire qu’elle a une quelconque idée de ce à quoi cela va ressembler. »