Jared Dudley pessimiste sur une éventuelle reprise de la saison

La fermeture des centres d’entraînement de la ligue a mis un coup au moral de Jared Dudley. Le vétéran de 34 ans, qui a enfin eu l’opportunité d’évoluer chez l’un des principaux prétendants au titre cette saison jusqu’à la suspension à cause de la pandémie du Covid-19, est désormais pessimiste au sujet d’une éventuelle reprise de la saison.

« Je dirais qu’avant aujourd’hui, avant qu’ils ne ferment les installations, j’étais optimiste sur le fait que si les installations fonctionnent toujours, et que nous pouvons encore nous entraîner, même si ce n’est pas une reprise, même si ce n’est pas un entraînement, vous pouvez rester relativement en forme. Et si dans un mois ou deux, on vous dit : « La saison est relancée, vous avez deux semaines », vous êtes déjà en pleine forme, » a-t-il lancé lors de l’émission de radio « The Odd Couple ». « Une fois que j’ai entendu la nouvelle sur la fermetures des structures d’entraînement, sans savoir si ça va durer un mois, un mois et demi, deux mois, je trouve que maintenant, c’est presque impossible de reprendre une saison, en disant à un athlète professionnel de repartir alors que pendant 60 à 80 jours, il n’a pas pu s’entraîner ».

Plus le temps passe, plus le risque de blessure à la reprise va augmenter

Sans la possibilité de venir s’entraîner dans les infrastructures dédiées, Jared Dudley ne voit pas comment les joueurs vont pouvoir se maintenir en condition. Et si la saison venait à reprendre au bout d’un certain temps, les risques de blessures seraient nombreux, en particulier pour les joueurs de son âge.

« Je dirais que 70 % des athlètes n’ont pas de salle de gym dans leur propre maison. Peut-être les joueurs vedettes, peut-être qu’ils ont un vélo d’appartement ou un de ces appareils, mais ils n’ont pas de salle de basket complète, » a-t-il ajouté. « Vous demandez maintenant à un sportif de se préparer pendant deux ou trois semaines pour 40 matchs, potentiellement, pour les playoffs et 20 matchs de la saison régulière. C’est à ce moment-là que les blessures se produisent. Je ne suis donc pas du tout optimiste pour la reprise d’une saison en ce moment ».