Face au COVID-19, la BIG3 d’Ice Cube veut lancer un tournoi sous forme de téléréalité

Quand Adam Silver a évoqué la possibilité d’enfermer des joueurs non contaminés par le COVID-19, afin de diffuser leurs rencontres à la télévision, on a immédiatement eu en tête l’image d’un « Loft Story », version basket.

Et visiblement, d’autres ont eu la même idée…

Car Yahoo! Sports annonce qu’Ice Cube prévoit de lancer un tournoi de pré-saison à sa ligue de 3×3, la BIG3, avec des joueurs testés négativement au coronavirus, qui seraient isolés à Los Angeles en avril. On parle de 16 à 22 joueurs, avec peut-être quelques pointures comme Joe Johnson, Zach Randolph ou encore Greg Oden.

Le rappeur et son associé Jeff Kwatinetz seraient ainsi en négociations avec différentes chaînes de télévision, pas seulement américaines, pour cet évènement qui pourrait beaucoup intéresser étant donné la pénurie de sport.

Plusieurs millions de dollars pourraient être en jeu, avec des équipes qui changeraient à chacun des sept tours de compétition. Un joueur avec trois défaites serait ainsi éliminé, ainsi que tout joueur qui briserait sa quarantaine. Le classement final dépendrait ensuite du nombre de victoires de chaque joueur, de façon individuelle.

Pour pimenter un peu le tout, la vie quotidienne des basketteurs, rassemblés dans une grande maison fournie par la production, serait également filmée.

« Tant que nous pouvons protéger les joueurs, ce que nous ferons par des tests et une quarantaine appropriés, Ice Cube et moi pensons que nous pouvons donner aux fans du basket sûr et divertissant pour que tout le monde puisse traverser cette pandémie », explique Jeff Kwatinetz. « Cube et moi sommes dans le secteur du divertissement depuis 30 ans. C’est notre travail. Les gens veulent être divertis avec tout ce que nous vivons et ils aiment notre sport. Nous pensons que cela va les aider ».