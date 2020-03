Adam Silver et la NBA se creusent la tête pour ne pas perdre la saison

Dans une longue interview sur SportsCenter, Adam Silver est revenu sur l’arrêt de la NBA à cause de l’épidémie de COVID-19. Optimiste de nature, le commissionner de la ligue se creuse la tête pour éviter une saison perdue.

« Quelles sont les conditions nécessaires au redémarrage de la ligue ? Je dirais que je regarde trois choses » explique-t-il. « La première est de savoir quand nous pourrons redémarrer et fonctionner comme nous l’avons connu avec 19 000 fans dans les salles… Deuxièmement, devrions-nous envisager de redémarrer sans les fans, et qu’est-ce que cela signifierait ? Parce que, vraisemblablement, si nous avions un groupe de joueurs, et du personnel autour d’eux, et que nous pouvions les tester et suivre une sorte de protocole, les médecins et les responsables de la santé pourraient dire que le jeu est sans danger. »

« Les gens sont coincés à la maison, et je pense qu’ils ont besoin d’une diversion. Ils ont besoin d’être divertis »

Pour Adam Silver, il faut aussi prendre en compte le fait que l’absence totale de sport a un effet sur le moral.

« Une troisième chose que nous examinons actuellement… c’est l’impact sur l’état d’esprit national de l’absence de programmes sportifs à la télévision. Et l’une des choses dont nous avons parlé, c’est de savoir s’il existe des conditions dans lesquelles un groupe de joueurs pourrait s’affronter – peut-être pour une gigantesque collecte de fonds ou simplement pour le bien collectif des gens – où l’on prend un sous-ensemble de joueurs et, s’il existe un protocole où ils peuvent être testés, mis en quarantaine et isolés d’une manière ou d’une autre, où ils pourraient s’affronter les uns les autres ? Parce que les gens sont coincés à la maison, et je pense qu’ils ont besoin d’une diversion. Ils ont besoin d’être divertis. »

Une sorte de « Loft Story », version basket, avec des basketteurs non contaminés qui seraient isolés pour pouvoir s’affronter dans des matchs à huis clos diffusés sur le Web ?

« Chaque joueur se bat contre quelque chose qui est impossible à battre, et c’est le processus de vieillissement. »

Pour Adam Silver, il s’agit aussi de soutenir les 55 000 personnes qui travaillent directement pour la NBA.

« Je suis optimiste par nature, et je veux croire que nous allons pouvoir sauver au moins certaines parties de cette saison », assure-t-il. « Nous avons mis en place des choses nouvelles et créatives dans le passé, nous avons expérimenté avec le All-Star Game de cette année avec une fin unique. Nous avons parlé de tournois qualificatifs pour les playoffs. Il y a peut-être d’autres choses que nous pouvons faire avec ce format. »

Le grand patron de la ligue répète toutefois que la NBA ne prendra aucun risque et que le championnat redémarrera lorsque « les responsables de la santé publique donneront le feu vert. » Mais il rappelle que pour des basketteurs dont la carrière dure en moyenne cinq ans, perdre plusieurs mois de compétition est un vrai problème.

« J’ai entendu dire par beaucoup de nos joueurs… qu’ils deviennent fous. Ils veulent jouer, ils veulent participer. Les joueurs, comme vous le savez, et contrairement à beaucoup d’entre nous dans nos positions, parce que nous pouvons simplement revenir à ce que nous faisions, mais chaque joueur se bat contre quelque chose qui est impossible à battre, et c’est le processus de vieillissement. Donc une année perdue ou une partie de saison perdue dans leur carrière est très différente que pour les autres personnes, donc nous allons essayer par tous les moyens de jouer à nouveau au basket, mais je répète que la sécurité et la santé de nos joueurs est primordiale, et de nos fans, c’est pourquoi je ne veux pas spéculer davantage là-dessus. »