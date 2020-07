Jusuf Nurkic va revenir dans un rôle à la Marc Gasol

Après avoir galéré toute la saison pour bâtir sa raquette, Terry Stotts se retrouve avec un trop-plein d’intérieurs puisqu’il récupère Zach Collins et Jusuf Nurkic pour épauler Hassan Whiteside. Comme Philadelphie, Portland se retrouve avec deux pivots de grand calibre pour une place, et le Bosnien ne veut pas parler de concurrence.

« On peut voir ça comme on veut. Il n’y a pas de compétition, c’est mon coéquipier. Tous mes coéquipiers devraient être là pour gagner » rappelle Jusuk Nurkic sur NBC Sports. « Evidemment, le coach a un boulot à faire pour trouver une solution pour distribuer les rôles et les minutes. »

On le sait, Stotts va titulariser Nurkic qui n’a pas joué depuis plus d’un an, et Whiteside devrait faire les frais de ce retour. Mais l’ancien pivot des Nuggets assure qu’il peut jouer 4, aux côtés de Whiteside.

« Je pense qu’on doit juste répondre à ce qu’attend de nous le coach, et ce qu’il pense être le mieux pour nous et l’équipe » poursuit Nurkic. « Cela fait partie du boulot, mais je suis parti en tant que pivot, et je reviens comme pivot. Après avoir parlé avec le coach, je pense que je vais clairement jouer quelques minutes ailier-fort« .

« Le pick-and-roll entre Dame et Nurk était l’un des meilleurs de la NBA ces deux dernières années »

Pour jouer 4, Nurkic a beaucoup travaillé son tir extérieur et Stotts l’autorise même à prendre sa chance à 3-points. « J’ai le sentiment d’avoir toujours eu du toucher dès que je suis arrivé en NBA, et je pense que dans le domaine du tir, c’est juste en fonction du coach et des besoins de l’équipe. Je pense vraiment que je vais shooter davantage, et je suis capable de prendre ces tirs. Vous savez, j’ai juste besoin de régularité, et je travaille dessus depuis un moment, et ce n’est pas quelque chose que je considère comme nouveau. C’est juste que je suis davantage autorisé à le faire. »

Si Stotts lui donne donc le feu vert pour shooter, il compte aussi sur lui pour ses passes, et on peut s’attendre à voir un Nurkic en mode Marc Gasol, véritable plaque tournante de l’attaque au poste haut. « Je le dis depuis longtemps qu’il a un bon coup à jouer. Je pense qu’il va continuer de progresser. Il est encore jeune et je pense que son adresse à 3-points va évoluer. Son point fort est dans la raquette, mais je ne le découragerai jamais de prendre des 3-points » confirme Stotts, qui ajoute : « Les passes de Nurk nous ont clairement manqué. Damien et C.J. ont vraiment dû s’arracher pour aller chercher leurs points, et je pense que ce sera un peu plus facile avec les passes de Nurk. Le pick-and-roll entre Dame et Nurk était l’un des meilleurs de la NBA ces deux dernières années, et ce sera un élément important de notre attaque. »