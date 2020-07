Portland : Carmelo Anthony repositionné à l’aile

Même si le basket moderne abolit les positions strictes comme deuxième arrière ou ailier fort, il n’en demeure pas moins qu’on peut distinguer les « extérieurs » des « intérieurs ». À Portland, Carmelo Anthony a ainsi donné un coup de main à l’intérieur, évoluant le plus souvent au poste 4 pour épauler Hassan Whiteside. Ce n’était pas une nouveauté pour « Melo » qui possède le physique pour jouer ailier fort.

Mais l’expérience pourrait prendre fin puisque les Blazers retrouvent Zach Collins et Jusuf Nurkic, tout en devant composer avec le forfait de Trevor Ariza. L’occasion de faire débuter Carmelo Anthony à l’aile ? Pour Damian Lillard et Terry Stotts, la réponse est « oui ».

Le premier annonce que l’équipe débutera avec Zach Collins et Jusuf Nurkic sous les panneaux, et Carmelo Anthony à l’aile. Pour son coach, le poste 4 reste à définir, mais effectivement Jusuf Nurkic débutera en 5, et Melo en 3.

« Trevor était notre meilleur défenseur extérieur » rappelle Terry Stotts à The Athletic. « Il va falloir faire sa part du boulot. Évidemment, on va perdre sa défense et son adresse à 3-points, mais on gagne Zach et Nurk. J’espère qu’on sera meilleur en défense même si on a perdu Trevor. »

« Il aura de l’aide pour défendre derrière lui »

Carmelo Anthony n’a jamais été connu comme un grand défenseur, et l’utiliser comme ailier fort masquait certaines de ses lacunes, mais son coach assure que ça devrait tenir avec deux grands dans la peinture.

« J’ai vu Melo défendre sur cette position, et c’est aussi parce qu’on aura une grande équipe par la taille » se justifie Terry Stotts. « Si Melo joue en 3, ça signifie que Zach, Hassan ou Nurk, deux de ces trois-là, seront sur le terrain avec lui. Il aura de l’aide pour défendre derrière lui. Melo est mobile sur ses appuis. Ce sera un défi, mais l’une des parties concerne la défense collective. »

Pour le coach de Portland, il faut raisonner autrement car l’équipe change de configuration avec le retour du tandem Nurkic-Collins. « L’un des domaines où l’on sera meilleur avec leur retour, c’est dans la protection de la raquette. On sera meilleur collectivement au rebond. Et je ne sais pas si ça vient nécessairement d’abord de la défense individuelle que d’une meilleure défense collective. »

Une manière de mettre moins de pression sur les épaules de Carmelo Anthony qui ne devra pas être le maillon faible de l’équipe en défense si les Blazers veulent espérer chiper la 8e place de l’Ouest aux Grizzlies.