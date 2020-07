Avec quelle équipe les Nets vont-ils finir la saison ?

À une semaine de l’arrivée des premières équipes à Disney World, Sean Marks a évoqué en détail le plan de reprise des Nets lors d’une visioconférence en compagnie de différents journalistes.

Et la première information à retenir de cet entretien concerne Kyrie Irving (et indirectement Kevin Durant), qui ne se déplacera pas avec le groupe en Floride. « La meilleure chose pour eux [les joueurs convalescents, ndlr] est de ne pas se rendre à Orlando et de poursuivre leur rééducation. »

Le GM de Brooklyn a également indiqué que Spencer Dinwiddie, récemment testé positif au COVID-19, restait pour le moment inscrit sur la liste des joueurs qui se déplaceront dans la « bulle ». Même s’il n’a pas exclu le fait qu’il se retire prochainement, ce qu’il respecterait totalement.

Sean Marks reste toutefois confiant sur la présence du reste de ses troupes, comme il l’a expliqué. « Je n’ai aucune raison de croire que davantage de joueurs refuseront de reprendre la saison mais, encore une fois, c’est une période très floue. […] J’espère que les joueurs feront ce qui est le mieux pour eux. »

Une équipe B, voire C

Avec Kevin Durant, Kyrie Irving, DeAndre Jordan, Wilson Chandler et Nic Claxton d’ores et déjà forfaits pour la reprise, c’est peu dire que l’effectif des Nets sera affaibli en Floride, compromettant un peu plus leurs chances de franchir un tour en playoffs. Pas question, pour autant, de se retirer de la compétition. « Nous avons un travail à effectuer. Nous allons être compétitifs », annonce le GM.

Pour ce qui est de la décision de la franchise de rejoindre New York pour s’entraîner, en amont d’Orlando, le dirigeant de 44 ans estime avoir fait le bon choix. « Nous avons fait un sondage, qui incluait joueurs, médecins et dirigeants NBA, et nous avons choisi d’aller à Brooklyn plutôt que de nous rendre à Orlando plus tôt. Avec le recul, nous pouvons nous dire que les choses auraient pu être différentes si nous étions allés à Orlando. »

Par ailleurs, Sean Marks en a aussi profité pour aborder la question des injustices sociales et de la lutte contre le racisme. Et il a fait savoir que les Nets « soutiendront sans aucun doute » le mouvement « Black Lives Matter ». De plus, il encourage l’ensemble de ses joueurs à faire passer leurs messages sur les réseaux sociaux.

Enfin, il lui a également été demandé d’évoquer le cas Jacque Vaughn. Propulsé « head coach » après le départ de Kenny Atkinson juste avant l’interruption de la saison, le coach intérimaire va devoir faire ses preuves dans la « bulle » floridienne. Bien que, pour le moment, son GM clame l’inverse, souhaitant voir plus loin que le résultat. « C’est injuste de penser qu’il ne s’agit que de victoires et de défaites, à ce stade. »