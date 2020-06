Brooklyn : opéré de l’épaule, Nic Claxton ne participera pas à la reprise

On prépare tant bien que mal la reprise du côté de Brooklyn, avec les déclarations de Kyrie Irving, l’arrivée de Tyler Johnson à la place de Theo Pinson, et maintenant le forfait de Nic Claxton puisque Yahoo! Sports annonce que l’intérieur s’est fait opérer de l’épaule, et qu’il ne sera pas du voyage à Orlando.

Drafté en 31e position l’an dernier, il était cette saison troisième pivot derrière Jarrett Allen et DeAndre Jordan.

On ne peut pas dire que ce soit une grande perte dans l’immédiat pour Brooklyn, septième à l’Est avant la reprise de la saison, puisque le rookie n’avait joué que 15 petits matchs. C’est plutôt à l’avenir qu’on doit penser dans les bureaux du club, croisant les doigts pour que cette blessure à l’épaule ne laisse pas de traces sur celui qu’on considère comme un diamant brut.

Les Nets n’ayant aucun autre véritable intérieur dans leur effectif à part leurs deux pivots, on peut s’attendre à ce qu’ils recrutent un renfort pour pallier d’éventuelles blessures ou maladies.