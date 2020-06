Nic Claxton, le diamant brut des Nets

Il est vrai que Spencer Dinwiddie peut se montrer original, essayant récemment de faire de son contrat NBA un produit de placement. Mais quand le meneur vétéran des Nets déclare que Nic Claxton est le deuxième plus gros talent des Nets qui comptent tout de même Kevin Durant et Kyrie Irving, on peut légitimement se gratter la tête.

Mais avoir bien roulé sa bosse en G-League et en NBA, le meneur s’y connaît en talent : « Nic est le deuxième joueur le plus talentueux dans cette équipe », déclarait donc Spencer Dinwiddie en mars dernier. « D’abord, il y a KD, l’un des deux meilleurs scoreurs de l’histoire. Mais Nic sait jouer. Il a une chance de devenir vraiment très bon. »

Tel père, tel fils

Drafté au début du second tour en juin dernier, en 31e choix par les Nets, à 20 ans seulement à sa sortie de Georgia où il a passé deux saisons, Nic Claxton est un diamant brut. Avec ses tresses blondes et ses immenses segments, difficile de ne pas avoir les yeux rivés sur cette liane en perpétuel mouvement.

Pourtant, comme tout débutant, il a mangé son pain noir, partageant sa première saison pro entre la G-League et la NBA. En tout et pour tout, il a disputé 15 matchs pour 4 points et 3 rebonds de moyenne en NBA cette saison. Pas de quoi fanfaronner…. quoique ! Le rookie de Brooklyn a ainsi déjà dépassé son paternel dans la Grande Ligue.

Pivot de 2m13 natif des Îles Vierges, Charles Claxton avait effectivement été drafté en NBA, par les Suns en 1994 (en 50e choix juste avant Lawrence Funderburke, un nom connu des fans français) mais il ne disputera que trois petits matchs en NBA, avant de poursuivre sa carrière en Europe (en Pologne, en Lituanie et en Angleterre notamment). Jusqu’à la naissance de Nicolas, le 17 avril 1999.

À l’été 2000, papa Charles raccrochait les basket et revenait au bercail pour s’occuper de son poupon. « J’avais beaucoup de ballons de basket à la maison, je jouais un petit jeu psychologique », rigole-t-il dans le New York Post. « Quand il était tout petit, il s’allongeait sur ma poitrine et on regardait des matchs. On a regardé beaucoup de basket ensemble et il a grandi en adorant le basket et c’était un peu mon plan. »

Installée en Caroline du Sud, à Greenville, la petite famille Claxton a gentiment couvé le petit Nicolas qui est devenu grand (2m11), mais pour le coup, un petit peu moins que son père (2m13). Actif sur la scène internationale avec des apparitions pour la sélection des Îles Vierges en équipes de jeunes, Nic Claxton suivra pour le coup les traces de son père à la fac de Georgia.

Après une première saison de découverte en NCAA, à 4 points et 4 rebonds, il va exploser durant sa saison sophomore avec 13 points, 9 rebonds et 2 contres de moyenne. Élance et adroit de ses mains malgré sa taille, l’intérieur impressionne par sa polyvalence sur le terrain. Mais aussi sa dureté héritée de papa.

« Beaucoup de parents placent beaucoup d’espoirs dans leurs enfants, mais j’ai joué en pro, et je sais quand un gars a du talent. Je savais qu’il pouvait jouait en NBA. Il était prêt à passer à la suite. »

Le prototype de l’intérieur moderne ?

À l’instar d’un Joakim Noah à Florida, Nic Claxton était coutumier des relances directes après le rebond défensif. Partant en dribble, parfois à l’aventure, mais avec dextérité aussi sur des coast-to-coast finis en appuis décalés, il s’est même permis un passage du ballon dans le dos pour éviter le défenseur !

Il n’était pas non plus rare de voir l’attaque de Georgia commencer – et terminer – par Nic Claxton en tour de vigie au poste haut, pour un passe et va en attaquant le cercle, une passe pour un joueur qui coupe dans la raquette, ou tout simplement un tir extérieur.

En NBA, le rookie a encore beaucoup de travail à accomplir pour pouvoir reproduire ce genre de gestes offensifs, et il doit d’abord et avant tout se renforcer. Encore trop tendre pour les joutes sous les panneaux, Nic Claxton souffre de son déficit physique face aux mastodontes de la Grande Ligue. Cela dit, sa rapidité et son tir prometteur à mi-distance et encore plus, derrière l’arc, sont des filons à explorer.

En l’occurrence, face à une concurrence inférieure en G-League, Nic Claxton s’est pour le coup retrouvé à nouveau en position d’attaquer sur du un-contre-un, balle en main, pour démontrer sa belle maîtrise du ballon et sa capacité à exploser vers le cercle à sa taille. En 9 matchs à ce niveau, il a produit 17 points, 7 rebonds et un peu plus d’un contre par match, couronné d’une perf’ à 34 points, 9 rebonds et 4 passes face aux Blue Coats du Delaware.

« C’est une bête, surtout après avoir renforcé ses ischio-jambiers », juge son coéquipier à Long Island, Chris Chiozza, pour le New York Post. « C’est une force au poste bas avec ses qualités athlétiques et sa taille. Il a été dominateur en G-League donc je m’attends à ce qu’il montre ce dont il est capable quand il en aura l’opportunité en NBA. Je suis sûr qu’il va être un bon joueur. Il apporte beaucoup de présence autour du cercle. C’est un rebondeur d’élite et il a un gros moteur. Avec sa taille, ses qualités athlétiques et ce moteur, il a une combinaison rare et il peut devenir un joueur à part. »

Plus que ses qualités physiques de taille et de détente, un des attraits majeurs du jeune Nic Claxton est effectivement son moteur. Son activité constante. Sa rage de vaincre ! Il faut dire qu’il a été formé à bonne école avec son papa. « Jusqu’à aujourd’hui, les entraîneurs lui crient dessus mais il sourit car pour lui, ce n’est rien. Mais je lui ai dit d’arrêter de sourire, car ça pourrait être considéré comme un manque de respect. »

La bonne mentalité

Désormais remplacé par Jacque Vaughn au poste d’entraîneur en chef, Kenny Atkinson était semble-t-il tombé sous le charme de son intérieur rookie. Il n’avait ainsi pas hésité à faire jouer Nic Claxton en l’absence sur blessure de DeAndre Jordan (doigt disloqué) à la fin janvier.

« Quand il sera devenu plus costaud, il sera un gros joueur pour nous. C’est un compétiteur, un joueur de haut niveau. On est très optimiste pour lui » commentait alors Kenny Atkinson dans le New York Daily News. « Il va être un très bon joueur dans cette ligue. Il a ce petit truc en plus. C’est un athlète très rapide. Il a de très bonnes mains. Il réagit très vite. Il saute vite. Il a du feeling pour le jeu, des très bons instincts. Et puis, il joue super dur ! Il travaille sur sa puissance, quand il sera plus costaud et aura ses jambes sous lui, il sera un énorme joueur. »

Rien qu’en se jetant dans les bras de Brook Lopez ou (plus facile) de Dragan Bender, Nic Claxton a réussi à réaliser un solide match à 14 points, 6 rebonds et 3 contres en 19 minutes face aux Bucks. Deux jours plus tard, il a remis le couvert avec 15 points, 4 rebonds et 2 passes en 17 minutes face à Philadelphie.

En l’espace de deux matchs, il a ainsi laissé entrevoir toute l’immensité de son potentiel.

« C’était très positif. C’est un bon boost de confiance de savoir que je peux jouer et produire pour mon équipe. Mon nom a été appelé, et j’ai simplement été productif. Je suis content d’avoir prouvé à tout le monde, et à moi-même aussi, que j’étais capable de jouer au plus haut niveau. »

Évidemment perfectible alors qu’il vient d’avoir ses 21 ans, Nic Claxton peut néanmoins viser haut. À la différence de son « vétéran » et actuel mentor à Brooklyn, DeAndre Jordan, il a de bonnes mains et une maîtrise technique déjà très avancée pour son âge et pour son poste. De quoi faire saliver ses coéquipiers, Kyrie Irving en tête.

« Je lui ai envoyé un message l’autre jour, juste pour lui dire que les gars dans ce vestiaire sont là pour lui. On le suit et on veut s’assurer qu’il progresse. Des gars de ce talent à cet âge, il faut les guider et les faire évoluer dans le bon sens. Il aura un rôle dans notre équipe, peu importe ce qui se passera… Il a de grands objectifs et il a une belle opportunité dans notre équipe. »

Pour ne rien gâcher, Nic Claxton a une « bonne tête », bien vissée sur les épaules. Avec ses parents derrière lui, il n’est pas du genre à se laisser embobiner. Au contraire, il semble déjà très mâture pour son âge.

« J’ai demandé conseil à mon père pour qu’il me mette dans la bonne direction. Il l’a fait. Lui et ma mère m’ont clairement aidé à trouver ma voie. Il m’a notamment dit que c’était un business et qu’il fallait se préparer à tout. On ne va rien te donner tout cuit dans la main. C’est comme ça dans la vie, dans le sport, et dans le basket. »

Nicolas Claxton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 BRK 15 13 56.2 14.3 52.4 1.3 1.7 2.9 1.1 0.9 0.1 0.6 0.5 4.4 Total 15 13 56.2 14.3 52.4 1.3 1.7 2.9 1.1 0.9 0.1 0.6 0.5 4.4

