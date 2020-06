Wilson Chandler détaille les raisons qui l’ont poussé à zapper la fin de saison

Comme son coéquipier DeAndre Jordan, et peut-être même Spencer Dinwiddie, Wilson Chandler ne participera pas à la fin de la saison prévue cet été, en Floride. Un choix motivé avant tout par les contextes sanitaire et social actuels, comme l’a confié le joueur au Court Vision podcast.

« Personnellement, je pense comme tout le monde à l’inconnu lié au Covid. Et le fait d’avoir une grand-mère de 87 ans, qui se bat contre différents types de maladies, et d’avoir de jeunes enfants, ça me fait penser qu’il est plus important pour moi d’être à la maison avec ma famille pour prendre soin d’elle. Donc c’est ma principale préoccupation de rester à la maison. Et puis, si vous ajoutez les injustices sociales et tout ce qui se rapporte aux violences policières, ça rend les choses encore un peu plus compliquées. »

Comme Avery Bradley, Trevor Ariza ou Willie Cauley-Stein, le joueur de 33 ans a donc préféré rester auprès de sa famille, plutôt que d’en être éloigné plusieurs semaines. Alors qu’il avait initialement prévu de reprendre.

« Je m’entraînais avec l’équipe et je respectais le protocole ordonné par la NBA, en étant testé tous les deux jours et en effectuant des sessions d’entraînement individuellement. Mais depuis que j’ai annoncé que je n’irais pas à Orlando, je suis sur le point de rester à la maison pour être avec ma famille. »

Ce forfait est évidemment un coup dur pour Brooklyn, qui doit désormais faire sans l’une de ses principales rotations sur les ailes. Avec Kevin Durant et Kyrie Irving d’ores et déjà sur la touche, sans oublier DeAndre Jordan, Chandler voire Spencer Dinwiddie également absents, la franchise new-yorkaise sera bien affaiblie à Orlando.