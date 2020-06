Chris Paul : « On n’avait jamais imaginé se retrouver dans une telle situation »

Outre Adam Silver, qui s’est exprimé au nom de la NBA, Chris Paul, Andre Iguodala et Michele Roberts participaient aussi vendredi soir à la séance de questions / réponses avec des médias américains. L’accord entre l’union des joueurs et la NBA entériné, place au jeu même si les joueurs ne savent pas vraiment où ils vont mettre les pieds…

« Plus ou moins comme l’a dit Adam, on ne sait pas vraiment… C’est comme si tout se passait en ce moment. Ça prend du temps. On n’avait jamais imaginé se retrouver dans une telle situation » reconnaît le président du syndicat des joueurs. « De la même façon qu’au lendemain de l’arrêt de la saison, on ne savait pas…«

La bonne nouvelle, c’est que les joueurs sont unis. La fronde menée par Kyrie Irving et Avery Bradley, opposés à la reprise, a vite été éclipsée, mais Chris Paul a pu constater que les joueurs étaient engagés, curieux et déterminés, notamment les plus jeunes. Le meneur du Thunder a ainsi remercié Jayson Tatum et Jaylen Brown pour leur rôle dans les discussions depuis plusieurs semaines.

« On a tellement de chance d’avoir autant de joueurs qui sont informés et volontaires, et qui sont au courant de ce qu’il se passe » poursuit Paul. « Quel que soit le scénario, nous agirions de la même façon : nous en parlerions et nous verrions à quoi ça ressemble. »

« Sachez simplement que vous allez continuer à nous entendre »

Chris Paul a aussi évoqué la lutte contre les violences policières et pour davantage de justice sociale. A ceux qui craignent que la reprise de la saison NBA ne relègue au second plan les manifestations, le meneur All-Star estime au contraire que cette « bulle » sera d’une aide précieuse pour faire passer des messages.

« Nous avons conscience également à quel point notre voix est puissante, et donc même si nous recommençons à jouer, nous avons conscience que notre voix peut toujours être entendue, notre message peut toujours être crié haut et fort sur une plateforme incroyable » conclut-il. « Alors sachez simplement que vous allez continuer à nous entendre. Sachez simplement que ce ne sera jamais une situation de « tais-toi et dribble « . On continuera à nous entendre et à nous voir. »